Rodica Radian-Gordon: «Los ataques demuestran que la sociedad civil israelí es muy vulnerable»

Rodica Radian-Gordon (Bucarest, 1957), embajadora de Israel en España y Andorra desde 2019, subraya la unidad nacional tras los ataques terroristas de Hamás, que compara con la crueldad del Estado Islámico. En opinión de la primera mujer al frente de la legación diplomática israelí en Madrid, es necesario "erradicar a Hamás de la franja de Gaza" para garantizar la seguridad de sus compatriotas.

¿El ataque de Hamás sorprendió a Israel? ¿No tenían indicios de la operación que se estaba preparando?

Era un escenario que el Ejército israelí había considerado. Sorprende porque en los últimos meses se hicieron muchos esfuerzos para apoyar a la población palestina en la franja de Gaza. Se ha permitido que más trabajadores entren en Israel y que llegaran más fondos pensando que Hamás estaba interesado en el bienestar de los palestinos. Lo que interesó a Hamas es llevar a cabo un ataque comparable a los del ISIS por la crueldad y con un objetivo claro: la población civil. Tomar rehenes, asesinar y quemar pueblos fueron acciones premeditadas. No tuvieron vergüenza de difundir los vídeos de sus acciones para aumentar el terror entre la población.

¿Hamás contó con ayuda internacional para llevar a cabo su operación?

Mucha gente piensa en Irán, pero no lo sabemos ahora mismo. Es cierto que para este tipo de operaciones se necesita no sólo planificarlo con antelación, sino de disponer de dinero y vehículos. Es imposible lograrlo sólo con fondos de Hamás, sin la ayuda de una entidad estatal.

¿La sociedad israelí se siente más vulnerable tras sufrir su particular 11-S?

La población se siente vulnerable. Hamás vio las protestas contra el Gobierno, una manifestación de una ciudadanía sana y democrática con lo que debe ser el Estado israelí, como una división profunda de la sociedad. Por otro lado, los últimos meses han mostrado una brecha en la confianza de la sociedad con el Gobierno, lo que no ha ayudado a una reacción rápida a la situación. Pero estos días hemos visto justo lo contrario. En momentos de peligro real, la sociedad se une de inmediato. Los habitantes de los kibutz, por ejemplo, han actuado de un modo muy valiente. Rasgos de la sociedad israelí que Hamás no previó. Ahora no es el momento de hacer el balance de dónde hubo fallos, porque por supuesto que los hubo. Necesitamos estabilizar la situación. Ayer ya recuperamos todas la zonas fronterizas con Gaza, donde se encontró a 1.500 terroristas muertos y erradicar a Hamás de la franja de Gaza. Hemos tratado de diferentes maneras vivir con Hamás. Pensábamos que al estar al frente de la franja cambiaría hacia un liderazgo más responsable. Tras comprender de un modo salvaje que no es el caso, no tenemos más remedio que erradicar a Hamás de la franja de Gaza. Lo más importante es recuperar a todos los secuestrados. No sé cómo y cuándo lo haremos, pero es la prioridad número uno de la agenda israelí.

¿Cómo responder al ataque y salvar la vida de decenas de rehenes israelíes al mismo tiempo?

Sin duda el liderazgo israelí deberá tomar unas decisiones muy difíciles y la sociedad es fuerte. Las familias de los secuestrados se han organizado en una asociación para estar representados frente al Gobierno. Uno de sus portavoces dijo en una entrevista en la radio israelí que no quieren un regreso parcial de los secuestrados, sino que todos regresen juntos. No actúan por su propio interés, sino que entienden que habrá que negociar algo durísimo y tomar decisiones muy delicadas.

Israel ya ha negociado con Hamás para liberar o recuperar los cuerpos de soldados muertos...

Aquí la situación es muy diferente porque se trata de crímenes de guerra en el ataque, en el asesinato de civiles inocentes, en toma incluso de niños como rehenes.

Netanyahu habla de una guerra larga. ¿Veremos una operación terrestre o incluso la ocupación de la franja de Gaza?

Desconozco los planes que el Gobierno va a autorizar y no hace falta entrar en detalles de este tipo. Lo cierto es que no nos encontramos en operaciones previas contra Hamás. Estamos en una situación y una realidad diferentes, pero no queremos que esta guerra se convierta en algo regional. El apoyo que acabamos de recibir por parte de EE UU, Reino Unido, Alemania, Francia o Italia está diseñado para disuadir a cualquier poder en la región que quizás pensara en aprovechar una percibida debilidad de Israel para transformarla en una guerra.

¿Por ejemplo, Hizbulá creando un frente norte mientras el Ejército israelí lucha contra Hamás en el sur?

Es un temor que tenemos desde hace mucho tiempo, no porque Israel no pudiera ganar esta lucha, sino por el sufrimiento inútil de tantos ciudadanos de todas partes.

¿Existe aún espacio para una solución negociada?

Es demasiado temprano para saberlo.

Porque la principal víctima de la escalada volverá a ser una población de Gaza que ya vive en lamentables condiciones…

Sin duda, ellos son víctimas pero nosotros también lo somos porque estamos bajo la amenaza constante de los cohetes. Los ataques del sábado han demostrado que la sociedad civil israelí es muy vulnerable. Los dos millones de gazatíes también son muy vulnerables en condiciones de vida muy malas, pero Hamás pudo mejorar la calidad de vida de muchos palestinos de la franja y optó por dedicar fondos a cometer actos terroristas y crímenes de guerra, incluso contra su propia sociedad.

¿Temen un levantamiento popular en Cisjordania?

En Cisjordania la situación es diferente por los intentos de Hamás de infiltrarse entre unos jóvenes con un aspiraciones que no son necesariamente las mismas que las de la Autoridad Palestina.

¿El ataque retrasará la normalización de relaciones con Arabia Saudí?

Los Acuerdos de Abraham han creado miedo en Irán y sus aliados de que pueda haber paz en Oriente Medio. Las relaciones de Israel con Marruecos, Emiratos Árabes y Bahreín generan más tranquilidad en la región, lo que va en contra de los intereses de Irán, Siria y otros aliados del eje radical en Oriente Medio. No dudo de que parte de la motivación de Hamás tuvo que ver con esto y de quienes están detrás de Hamás también.

La creación del Estado de Palestina ya no está en la agenda…

Es una lástima que los palestinos han perdido varias ocasiones, la última en 2014 con Barack Obama. El ex primer ministro Ehud Olmert estaba ya listo para firmar un acuerdo con los palestinos, pero Mahmud Abas se negó, quizás por miedo a tener un Estado judío al lado del palestino. Muchos países árabes han lanzado el mensaje de que ellos tienen sus propios intereses y no pueden pensar sólo en los de Palestina.

¿Cómo valora el apoyo español tras el ataque de Hamás?

Hemos recibido mucho apoyo, empezando por el rey, que anoche habló con el presidente israelí, Isaac Herzog. El presidente del Gobierno en funciones ha lanzado un mensaje de apoyo, así como el restos de líderes de la UE. También hemos recibido mensajes de apoyo y solidaridad con Israel de muchos españoles. Estoy personalmente muy conmovida y muy agradecida con la reacción de los españoles.