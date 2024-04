Rusia anuncia que ha atacado un tren en Ucrania lleno de armas occidentales

El ejército ruso afirmó el viernes haber atacado un tren en la región ucraniana de Donetsk (este) que transportaba armas occidentales entregadas a Kiev, un anuncio que se produjo tras una serie de ataques contra los ferrocarriles ucranianos.

"Un tren con armas y equipamiento militar occidental fue alcanzado cerca de la localidad de Udachne", afirmó el Ministerio de Defensa ruso, sin más detalles sobre el resultado de este ataque.

Horas antes, Ucrania confirmó los ataques rusos a su red ferroviaria, explicando que Rusia la estaba bombardeando para "paralizar" los suministros militares, incluida la ayuda occidental. "Se trata de medidas clásicas antes de una ofensiva rusa", dijo a la agencia Afp una alta fuente de seguridad ucraniana que pidió el anonimato. El objetivo "es paralizar las entregas y el transporte de carga militar", añadió.

Esta misma semana está previsto que lleguen las primeras armas del nuevo paquete de ayuda que EEUU ha aprobado para ayudar a Ucrania. La Unión Europea y la OTAN han pedido a los aliados que cumplen sus compromisos parar auxiliar a Kiev. De momento, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha recalcado que Atenas no entregará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea Patriot o S-300 mientras España guarda silencio, si bien hasta ahora se ha mantenido reacia.

"Grecia no va a enviar S-300 o Patriot a Ucrania", ha dicho Mitsotakis en una entrevista concedida a la cadena de televisión Skai TV, en la que ha confirmado en que esta petición ha sido formulada a Atenas. "Grecia no va a enviarlos a Ucrania", ha reiterado. Así, ha manifestado que "Grecia a apoyado a Ucrania de varias formas, con material defensivo". "Sin embargo, hemos dicho desde el principio que no vamos a entregar sistemas de armas que son fundamentales para nuestras capacidades disuasorias", ha argumentado, según ha recogido el diario 'Ta Nea'.

"Tenemos un excedente de material que podemos dar a Ucrania. Lo hemos hecho y creo que es lo correcto. Mientras sigamos encontrando este material, seguiremos haciéndolo", ha señalado Mitsotakis, quien ha incidido en que "los citados sistemas de defensa aérea son clave para la protección del espacio aéreo griego y no serán enviados a Ucrania".

El portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, indicó el lunes que Atenas no adoptará ninguna medida que pueda "ni remotamente" poner en riesgo su propia seguridad, en pleno debate dentro de la UE sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot y las posibles presiones a países como Grecia o España.