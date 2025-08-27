Rusia derriba decenas de drones ucranianos sobre cuatro regiones

La última noche volvió a estar marcada por una guerra de drones que golpea en paralelo a Rusia y Ucrania, en un conflicto que amenaza con abrir un nuevo frente económico a escala global. El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles que sus defensas antiaéreas derribaron 26 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones del país. La zona más afectada fue Rostov, en el sur, donde cayeron 15 de los aparatos no tripulados. Los restantes fueron abatidos en Oriol (4), Bélgorod (3), Briansk (2) y Kursk (2), regiones todas ellas fronterizas con Ucrania.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea ucraniana reportó que durante la madrugada consiguió neutralizar 74 de 95 drones rusos del tipo Shahed, conocidos como kamikazes, en ataques registrados en el norte, sur y este del país. Aun así, se confirmaron 21 impactos que provocaron daños significativos en infraestructuras y víctimas civiles.

Uno de los episodios más graves se produjo en la región central de Poltava, donde un ataque masivo alcanzó una empresa del sector energético. El gobernador, Volodímir Kohut, informó de destrozos en el edificio administrativo, vehículos y equipamiento, además de un incendio que causó cortes de luz en hogares y empresas. También en Dnipropetrovsk, un edificio de cinco plantas quedó dañado y se desató un fuego en una explotación agrícola.

Los ataques rusos afectaron además a Sumi, en el noreste, donde los cortes eléctricos interrumpieron también el suministro de agua, y en Jersón, en el sur, donde una mujer de 81 años murió y otra persona resultó herida por fuego de artillería. En Zaporiyia se reportaron dos heridos adicionales.

La presión de Trump y la amenaza de una “guerra económica”

El recrudecimiento de los ataques coincide con nuevas advertencias desde Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en una reunión de gabinete que si los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, no logran un acuerdo, el mundo se encamina no hacia una guerra mundial, sino hacia una “guerra económica”.

“No habrá una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y será perjudicial para Rusia. Y no quiero eso”, afirmó el mandatario en declaraciones transmitidas por su red Truth Social.

Como muestra de esa presión, Estados Unidos activó este miércoles aranceles adicionales del 25 % a los productos de la India por la compra de crudo ruso, que se suman a los ya impuestos el 7 de agosto y elevan el gravamen total al 50 %.

Con la guerra de drones intensificándose y las sanciones ampliándose, el conflicto entra en una fase de mayor complejidad: el campo de batalla ya no es solo militar, sino también económico y diplomático.