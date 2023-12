Suecia anuncia un nuevo programa de ayuda a Ucrania de 120 millones de euros para afrontar el invierno

Suecia dona 1.400 millones de coronas (120 millones de euros) a Ucrania, que se destinarán, entre otras cosas, a mantener a la población del país antes del invierno.

El nuevo paquete de apoyo fue presentado este lunes por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el ministro de Cooperación Internacional, Johan Forssell. "Se trata del mayor apoyo hasta el momento en el marco de la ayuda bilateral de Suecia a Ucrania" afirmó Ulf Kristersson en la rueda de prensa.

La mayor parte del dinero, 900 millones de coronas suecas, se destina al fondo del Banco Mundial para la reconstrucción de Ucrania. El fondo apoya la infraestructura central del país invadido por Rusia en 2022 en energía, vivienda, salud y transporte.

El dinero, procedente del presupuesto de ayuda internacional de Suecia, se destinará, entre otras cosas, a la adquisición de equipos para calefacción y capacidad de transmisión en la red eléctrica ucraniana. También se trata de otros esfuerzos para ayudar a los ucranianos a sobrevivir el invierno, como los refugios.

Según Forssell, esto es exactamente lo que demanda la parte ucraniana. Acusó a Rusia de llevar a cabo una especie de "terrorismo energético" contra Ucrania. "Rusia ataca deliberadamente la infraestructura civil para garantizar que una población civil que ya está gravemente sometida a pruebas lo tenga aún más difícil. Con este paquete queremos ayudar a Ucrania tanto a construir cosas nuevas como a reparar lo que ha sido destruido", afirmó el ministro de Cooperación.

Al mismo tiempo, Kristersson advirtió sobre las consecuencias si los países de la UE no logran ponerse de acuerdo sobre un presupuesto ampliado a largo plazo en la cumbre de esta semana en Bruselas. "Todavía espero que todo salga bien. Pero quiero recalcar que no estamos hablando de los habituales desacuerdos europeos que a veces tenemos, porque luego tendremos otra reunión más tarde, pero esto tendrá enormes consecuencias si no estamos de acuerdo", aseguró el líder conservador.