Sunak y el diluvio universal: el premier británico encaja con humor su comparecencia más surrealista

La imagen del primer ministro británico, Rishi Sunak, anunciando la convocatoria de elecciones para el 4 de julio empapado bajo la lluvia es una que quedará para la posteridad y que ya ha suscitado reacciones jocosas entre la prensa y las redes sociales.

Sunak defendió este jueves su decisión de dar la noticia el miércoles detrás de un atril a las puertas de la residencia y despacho oficiales en Downing Street, pese al aguacero que caía, que le dejó chorreando de pies a cabeza y casi ahogó sus palabras.

No le benefició tampoco que al otro lado de la verja de seguridad Steve Bray -un conocido manifestante contra el Brexit- puso a todo volumen la canción 'Things Can Only Get Better' (Las cosas solo pueden mejorar) de D:Ream, el himno de la exitosa campaña del laborista Tony Blair en 1997.

"No negaré que estaba un poco mojado, pero no soy un político solo para el buen tiempo", aseguró Sunak este jueves en declaraciones a la emisora de radio londinense LBC.

"Creo firmemente en las tradiciones de nuestro país y, cuando haces una declaración de esta magnitud como primer ministro, pienso que hay que hacerlo del modo tradicional, llueva o haga sol, frente al umbral de Downing Street", afirmó.

La pregunta de por qué optó por hacerlo así en lugar de usar la sala de prensa recién remodelada en el interior del edificio fue recurrente en sus primeras entrevistas.

"La gente se alegrará de saber que hoy llevo un paraguas conmigo por si acaso", declaró en 'Today', el programa político insignia en Radio 4 de la BBC.

"Bueno, ya sabe, somos británicos, nos gusta hablar del tiempo, pero creo que estas elecciones se centrarán en otros temas", le dijo al presentador.

Salió en defensa de Sunak su ministro del Interior, James Cleverly, quien señaló en el canal ITV que el líder conservador "ha demostrado en su carrera que es capaz de tomar decisiones difíciles".

"Dar un discurso bajo la lluvia con un idiota poniendo música a todo volumen es de lo más fácil que ha tenido que hacer", apuntó.

Cleverly aprovechó de paso para criticar al dirigente del Partido Laborista, Keir Starmer, quien el miércoles se dirigió a la nación en una sala interior entre dos banderas británicas.

"(Sunak) es un tipo duro, y Keir Starmer tuvo que correr adentro para dar su discurso. Ahí lo tienen, esa es la elección", incidió.

Sátira en las redes

"Things Can Only Get Wetter" (Las cosas solo pueden mojarse más) es la portada del jueves de 'The Daily Telegraph', el periódico de referencia de los conservadores.

"Hundido y fuera", clama el prolaborista 'Mirror'. "El Diluvio", titula en internet la revista de derechas 'The Spectator'.

En las redes sociales, los memes de tormentas e inundaciones y los comentarios burlones empezaron ya durante el famoso discurso.

"¿No se puede permitir un paraguas?", preguntó en X la humorista Sue Perkins al millonario Sunak.

"¿Obligado a trabajar bajo la lluvia innecesariamente? Únase a un sindicato", instó la confederación sindical Trade Union Congress.

La escritora y columnista de 'The Times' Caitlin Moran comentó sobre la comparecencia pasada por agua: "Rishi se tiene ahora que quitar los pantalones y sentarse frente al fuego mientras su madre le prepara una taza de Bovril (caldo)".

Martin Lewis, periodista financiero y fundador del sitio web MoneySavingExpert.com, cuestionó también en X la puesta en escena.

"Gestión del mensaje. Declaración bajo una lluvia torrencial y hombreras empapadas. El tema blairita' suena de fondo. No exactamente (la idea de) gloriosas tierras altas iluminadas" en el horizonte", escribió.

El colofón lo puso la cuenta satírica de Larry el Gato, el nombre del felino que vive en Downing Street.

"Yo estaba dentro, porque llovía. Solo un idiota habría salido con ese tiempo".