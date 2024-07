"Tengo pánico de que me encierren": el presentimiento de "El Mayo" Zambada y lo que aprendió de El Chapo

En el año 2010, el famoso periodista mexicano Julio Scherer entrevistó para la revista "Proceso" al capo del narco mexicano Ismael "El Mayo" Zambada. Quince años después y tras la detención en Estados Unidos del que fuera peso fuerte del cartel de Sinaloa, las palabras que Zambada pronunció sobre la posibilidad de que fuera arrestado cobran actualidad.

En la entrevista, Zambada reveló que tenía entonces "a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, hijas del monte, como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no".

Sobre su relación con el Chapo Guzmán, que cumple condena en EEUU, y los rumores que surgieron de que el propio Zambada lo estaba esperando cuando el Chapo se fugó de la cárcel de Puente Grande en 2001, Zambada respondió: "El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la República. No se me ocurriría".

Por su interés, reproducimos un fragmento en el que el líder criminal se refería a la persecución de la policía.

¿Algunas veces ha sentido cerca al Ejército?

Cuatro veces. "El Chapo" más.

¿Qué tan cerca?

Arriba, sobre mi cabeza. Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al "Chapo". Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy.

¿Teme que lo agarren?

Tengo pánico de que me encierren.

Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida?

No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría.

¿Tiene miedo todo el tiempo?

Todo el tiempo.

¿Lo atraparán, finalmente?

En cualquier momento o nunca.