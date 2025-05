"La teoría de que Trump podría ser un activo ruso ya no es exagerada. Explicaría fácilmente su comportamiento con Ucrania"

Alexander Motyl, historiador y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rutgers, en New Jersey (EE UU), asegura en esta entrevista con LA RAZÓN realizada mediante un intercambio de mensajes que Ucrania está a punto de alcanzar la autosuficiencia armamentística gracias al desarrollo de su industria militar.

¿Rusia busca realmente una tregua o Putin cree que puede ganar la guerra y, por tanto, no le interesa un alto el fuego?

Rusia no tiene ningún interés en una tregua o alto el fuego que estabilice el frente antes de haber asegurado completamente las cuatro provincias ucranianas que ha anexionado pero que aún no controla del todo. Para Putin, eso equivaldría a una derrota. Putin afirma que puede ganar la guerra, pero es lo que cabría esperar que dijera. ¿Dispone de información veraz sobre el estado lamentable del ejército ruso? ¿Está cegado por la ideología? ¿O es simplemente bravuconería? No lo sabemos.

¿Por qué Trump confía tanto en Putin y, en cambio, se muestra arisco con Zelenski?

Hay dos posibles explicaciones. La primera es que Trump podría ser, en efecto, un activo ruso. Antes parecía una teoría exagerada, pero ahora explicaría fácilmente su comportamiento. La segunda es que Trump realmente admira a Putin por ser un líder autoritario y compartir muchos de sus valores. En contraste, Zelenski es un demócrata, un liberal, y evidentemente no es un caudillo fuerte. Trump lo llama “un vendedor”, lo que es una forma despectiva de señalar su supuesta debilidad.

¿Qué información comprometedora podría tener Putin sobre Trump?

Podría haber sido objeto de una trampa sexual con prostitutas y actos sexuales extraños cuando estuvo en Moscú hace años, o podría haber estado implicado en esquemas de lavado de dinero con oligarcas rusos.

¿Qué necesita Ucrania para ganar la guerra, tanto en el plano militar como político?

Seguir recibiendo apoyo financiero y armamento sería útil, pero Ucrania está muy cerca de volverse casi autosuficiente en la producción de armas. Lo que más necesita es mantener el acceso a la inteligencia estadounidense y disponer de más misiles Patriot para defender sus ciudades. Para ganar, Ucrania debe causar más bajas rusas de las que Putin puede reemplazar mediante movilización. Actualmente, Ucrania elimina a unos 20.000 soldados rusos al mes. Esa cifra debería aumentar a 30.000, algo perfectamente posible si se incrementa la producción de drones o se utilizan de forma más eficaz.

¿Teme que Estados Unidos se desentienda de la guerra y deje a Ucrania sola frente a Rusia?

Sí y no. Sí, si EE UU deja de proporcionar inteligencia y misiles Patriot a Ucrania. Pero no, porque Trump ha sido más un obstáculo para la paz que un mediador real, y los europeos podrían cubrir el suministro de armamento que Ucrania necesita, ya sea produciéndolo o comprándolo.

¿Puede Ucrania enfrentarse a Rusia únicamente con la ayuda militar y diplomática de Europa?

Sí, aunque todo depende de cuánta ayuda militar reciba. Pero todo indica que Europa está empezando a tomarse la situación en serio.

¿Considera que el apoyo europeo a Ucrania es sostenible a largo plazo, especialmente si EE. UU. reduce su implicación?

Sí, si varios países clave (Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia) siguen comprometidos con la defensa de Ucrania. Pero el “largo plazo” quizá no sea más de 1, 2 o 3 años, ya que Putin podría ser derrocado o morir en ese periodo. Si eso ocurre, desaparecería el principal motor de esta guerra.

¿El nacionalismo ruso y la narrativa imperial están condicionando más las decisiones estratégicas de Putin que los factores militares o económicos?

Sí. En 2014, Yanukóvich estaba acercando a Ucrania a convertirse en un satélite de Rusia, pero la invasión de Putin provocó su caída. En 2022 no existía ninguna posibilidad de que Ucrania ingresara en la OTAN ni representara una amenaza real para la seguridad rusa. Aun así, Putin invadió, lo cual fue una decisión militar y económicamente desastrosa, pero coherente con sus creencias ideológicas.

¿Cuál es el impacto de la prolongación de la guerra en la opinión pública rusa y en la estabilidad interna del régimen de Putin?

Cuanto más se alarga la guerra, más soldados rusos mueren o resultan heridos, mayor es el descontento entre la población y las élites, y más crece la amenaza para Putin. Se suele decir que los rusos seguirán muriendo sin protestar porque "así son ellos", pero en 1916-1917 y en 1941 muchos desertaron en masa. Como cualquier otro pueblo, los rusos no quieren ser sacrificados como ovejas, y llegará un momento en el que digan basta.