Thor, el "Willy Fog" moderno que ha recorrido el mundo en menos de diez años sin utilizar ningún avión

Cuando el autor francés Julio Verne creó el personaje de "Willy Fog" para su novela "La vuelta al mundo en 80 días", diseñó una figura que viajó a lo largo del globo en menos de tres meses con los medios que había en el siglo XIX, contexto de la publicación del libro. El nombre del protagonista de la obra se ha utilizado, hasta día de hoy, para personas que viajan a una infinidad de países de todos los continentes y que, como el protagonista de esta historia, recorren lugares diferentes y conocen una gran cantidad de culturas. Y en él se basó Thor, un ciudadano de Dinamarca que, en menos de diez años, se ha recorrido todo el mundo (203 países de todo el planeta Tierra).

Y todo ello lo hizo con un añadido que, hoy en día, parece imposible: viajar de país en país sin utilizar ningún avión. Desde autobuses hasta barcos o camiones e incluso carruajes de caballos, este hombre ha querido dejar su huella (literalmente) en cada rincón del planeta.

¿Es posible dar la vuelta al mundo sin coger un avión?

A través de sus redes sociales y su blog "Once Upon A Saga", fue documentando su extraordinario viaje. No utilizar un avión no ha sido ningún impedimento para seguir su camino, y ha sido, así, la primera persona en hacerlo. Y eso que hay destinos a los que es difícil llegar sin volar, pues se trata de pequeñas islas en medio del océano, pero son puntos a los que llegó por medio de embarcaciones.

Aproximadamente, Thor ha utilizado unos 350 autobuses, más de 150 trenes, alrededor de 30 barcos mercantes, camiones e incluso un carruaje de caballos. En una entrevista para el canal de YouTube Nas Daily, aseguró que trata de mantenerse "con el mínimo de gastos posibles", por lo que intenta buscar las mejores opciones que se acomoden a su presupuesto diario, aunque en ocasiones ha conseguido pasar la noche en sus lugares sin ningún costo.

Asimismo, mientras califica su reto de "una experiencia increíble" y que "aunque no es pera todos, recomiendo a las personas que viajen y conozcan nuevas culturas cada vez que les sea posible", su experiencia no la recomienda para todo el mundo, puesto que "es un largo viaje que a veces ocasionó ciertos inconvenientes".

"Una vez me estaba dirigiendo de Camerún a la República Democrática del Congo por un camino de tierra, sin nadie más a mi alrededor. Era la mitad de la noche y, de repente, fui detenido por tres hombres uniformados, armados hasta los dientes, ebrios y completamente fuera de sí. Pensé que me iban a disparar en cualquier momento”, detalló en el canal.