La toma de Bajmut podría "desangrar" al grupo Wagner y a las fuerzas de élite rusas: "Si se rompe el bloqueo todo está perdido"

Ucrania ha decidido seguir defendiendo la localidad de Bajmut a pesar de que está prácticamente rodeada por las tropas rusas. Tanto el Comandante en Jefe de Ucrania, el general Valerii Zaluzhnyi, como el Comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi, han recomendado la defensa de la ciudad y le han pedido al presidente Zelenski que fortalezca las fuerzas ucranianas en el área. En este sentido, también el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, ha declarado que hasta el momento se han “alcanzado los objetivos” y ha sido un “gran éxito estratégico”. Todo ello, a pesar de la dudas que hay en Occidente sobre la conveniencia militar y estratégica de mantener este enclave, pues no se trata de un objetivo intrínsecamente significativo desde el punto de vista operativo o estratégico, como ISW ha observado anteriormente.

Ayer mismo, Zelensky aseguraba que la hipotética captura rusa de Bajmut proporcionaría a las fuerzas rusas un "camino abierto" a Kramatorsk, Slovyansk y otros asentamientos críticos en el Óblast de Donetsk, aunque la mayoría de analistas militares dudan de la capacidad de las fuerzas rusas para explotar la captura de este enclave y ampliar la conquista. Como ISW ha evaluado previamente, las fuerzas rusas tendrían que elegir entre dos líneas de avance divergentes tras capturar Bajmut: podrían intentar avanzar hacia el oeste por la carretera T0504 hacia Kostiatynivka (a unos 20 km de Bajmut) o avanzar hacia el noroeste por la carretera E40 hacia el área de Slovyansk-Kramatorsk, a unos 40 km al noroeste de Bajmut.

Estos dos ejes potenciales de avance no se apoyan mutuamente y las fuerzas rusas probablemente tendrían que priorizar la búsqueda de uno solo para tener alguna posibilidad de éxito, aunque los comandantes rusos han reducido repetidamente sus fuerzas en múltiples ejes de avance durante la invasión. de Ucrania. Paralelamente, las fuerzas ucranianas han fortificado fuertemente estas dos rutas, que son abastecidas por numerosas líneas terrestres de comunicación (GLOC) que se adentran profundamente en la retaguardia ucraniana y cualquier intento ruso de avanzar por estas carreteras probablemente sería muy costoso.

Por tanto, tomar Bajmut es necesario pero no suficiente para los futuros avances rusos en la región de Donetsk y las fuerzas del Kremlim ya han sufrido pérdidas tan grandes luchando por la ciudad que su ataque probablemente culminará después de que la hayan asegurado, no antes. La pérdida de Bajmut no es, por lo tanto, una preocupación operativa o estratégica importante para Ucrania.

Pero la lucha de Ucrania por Bajmut se ha vuelto estratégicamente significativa debido a la composición actual de las fuerzas rusas desplegadas en el área. Algunos informes occidentales han sugerido recientemente que Ucrania está gastando su propia mano de obra de élite y su escaso equipo principalmente en reclutas de la prisión del Grupo Wagner que son mera carne de cañón, y señalaron que tal intercambio sería una desventaja para Ucrania incluso con una alta proporción de pérdidas rusas. Esa observación es válida en general, aunque el grupo de reclutas convictos rusos aptos para el combate no es ilimitado y la eliminación permanente de decenas de miles de ellos en Bajmut significa que no estarán disponibles para peleas más importantes.

Las fuerzas rusas que luchan en Bajmut ahora provienen de los elementos de élite del Grupo Wagner y de las unidades aerotransportadas rusas, así como de otras unidades de menor calidad. La inteligencia ucraniana ha respaldado la evaluación de ISW de que las fuerzas rusas cerca de Bajmut han cambiado recientemente de táctica y han comprometido en la lucha a operadores de fuerzas especiales de mayor calidad y elementos de las fuerzas convencionales.

ISW ha informado previamente sobre la creciente presencia de las fuerzas aerotransportadas rusas (VDV) alrededor de Bajmut desde finales de diciembre hasta principios de enero, lo que indica que las tropas rusas convencionales pueden estar apoyando o incluso suplantando las operaciones de Wagner alrededor del enclave. Es probable que el Grupo Wagner siga utilizando prisioneros para apoyar operaciones en Bajmut , aunque en un grado mucho más limitado que en meses anteriores debido a las pérdidas masivas sufridas por esos reclutas en asaltos frontales por desgaste. Pero ahora Wagner también ha comprometido a sus mejores soldados en la lucha, y son ellos quienes están siendo desgastados junto con los reclutas.

La batalla de Bajmut puede, de hecho, desgastar severamente las mejores fuerzas del Grupo Wagner, privando a Rusia de algunas de sus tropas de choque más efectivas y más difíciles de reemplazar. Los ataques de Wagner ya culminaron una vez, lo que provocó que el Ministerio de Defensa ruso (MoD) comprometiera a algunas de sus tropas aerotransportadas de élite a la lucha. Es muy posible que culmine de nuevo antes de tomar la ciudad, obligando una vez más al ejército ruso a elegir entre abandonar el esfuerzo o lanzar más tropas de alta calidad a la batalla. La oportunidad de dañar a los elementos de élite del Grupo Wagner, junto con otras unidades de élite si están comprometidas, en un entorno de guerra urbana defensiva donde el gradiente de desgaste favorece fuertemente a Ucrania es atractiva.

El financiero del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha mostrado su temor por el hecho de que sus fuerzas queden diezmadas por luchar de esta manera y habría escrito una carta al comandante de las fuerzas rusas en Ucrania (el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general Valery Gerasimov) para que el comando ruso asignara municiones a Wagner, pero que a su representante se le negó el acceso al cuartel general ruso. y no pudo entregar la apelación.

Asimsimo, Prigozhin asegura que Ucrania ha formado una serie de grupos ofensivos en el Óblast de Donetsk para "desbloquear" el asedio de Bajmut y que ha estado "dando la voz de alarma". ” para pedir municiones y refuerzos para el grupo Wagner. "Si no recibimos las municiones y los refuerzos necesarios y se rompe el bloqueo de Bajmut, todo está esencialmente perdido. La súplica de Prigozhin al Estado Mayor ruso y la sugerencia de que se quedará con Wagner hasta el amargo final sugiere que está trabajando para posicionarse como el máximo mártir de la causa ideológica que Bajmut ha llegado a representar en el espacio de información de milblogger ruso.