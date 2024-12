Tres escenarios para la Siria post Asad

La rápida caída del régimen sirio ha conmocionado al mundo. Los sirios de todo el mundo están celebrando que el dictador Bachar Al Asad se ha ido y que está comenzando una nueva era en el país árabe. Al mismo tiempo, crece la preocupación por lo que pueda suceder ahora. ¿Se convertirá Siria en una democracia pacífica o un nuevo régimen será aún peor?

He aquí tres escenarios de cómo podría ser el camino que le espera a Siria.

El grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que se ha apoderado de Siria, dijo poco después de tomar el poder que quería una transición pacífica. Además, los islamistas quieren iniciar un nuevo capítulo en la historia del país. "Declaramos a Damasco libre del tirano Bachar al Asad. A los desplazados de todo el mundo: les espera una Siria libre”, escribió el grupo en un comunicado.

"Muchos sirios están muy contentos de que la dictadura haya caído y de que tengan la oportunidad de reconstruir el país. Pero la mayoría absoluta también está muy preocupada por lo que sucederá después", explica Danielle Barsoum Malki, asesora política del Centro Palme y que ha trabajado en cuestiones de Siria.

El régimen de Asad ha mantenido a Siria bajo control durante más de 50 años. Pero Barsoum Malki considera que es poco probable que el propio HTS tome el poder en el país. Al menos no de forma democrática. "Siria se compone de una variedad de grupos étnicos y religiosos. No veo que la sociedad civil votaría por un Gobierno que aplica una política islamista. HTS no puede hacerse con el poder por sí solo, al menos no de forma legítima", afirma.

Varios actores internacionales, incluidos Estados Unidos, los países de la UE y la OTAN, han expresado optimismo sobre la nueva situación en Siria. Este tipo de actores tendrán un papel importante en el futuro, cree Malki. "La UE debe participar activamente e intentar contribuir a una transición pacífica y democrática".

La pregunta que está en boca de todos es qué sucederá ahora: ¿será un cambio de poder pacífico o incluso más disturbios? Danielle Barsoum Malki enumera tres escenarios posibles:

-Un régimen democrático que incluyera en el proceso político a todos los grupos étnicos y religiosos sirios.

-Una fragmentación del país que quedaría repartido entre diferentes grupos militares enfrentados entre sí.

-La parálisis del país por el enfrentamiento entre los diferentes grupos rebeldes que se han hecho con el poder.

