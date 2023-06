Los tres países en los que no se debe dejar propinas en los bares y restaurantes

Dejar propina es un clásico en nuestro país. Muchos ciudadanos que acuden a los bares y restaurantes suelen dejar algo de dinero extra a los camareros, ya sean céntimos o euros, premiando el servicio, la cocina u otros aspectos que hayan gustado a los comensales. No solo en España, sino también en otros lugares del mundo es un habitual, así como opcional u obligatorio en algunos casos. Pero hay tres países a lo largo del planeta en donde dar propina es una acción de mal gusto o una falta de respeto, por lo que, o bien está prohibido o bien no es recomendable.

La propina es una cantidad de dinero que se da voluntariamente para agradecer un servicio, así como una recompensa o gratificación hacia otra persona. Es un añadido al importe que se cobra, y generalmente, es un reconocimiento voluntario del consumidor, pero en otras es un acto obligatorio.

¿En qué países del mundo no se debe dejar propina?

Cada lugar del mundo dista mucho de otro en base a sus culturas, sus puntos fuertes y también a sus costumbres. En el caso de las propinas, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, un país que se toma muy en serio el dinero extra. Así, los dueños o empleados de un bar o restaurante incorporan en los recibos de cada clientes un porcentaje como "propina" que, al no ser opcional, obliga al comensal a aportar el añadido en su cuenta. Normalmente, se refiere a un 15% o un 20% del total de la cuenta, aunque el porcentaje puede variar en torno al establecimiento. En cualquier caso, lo que está mal visto en el país norteamericano es no dejar nada de propina, ya que los camareros pueden pedir explicaciones.

Una lista de países que han tomado esta opcionalidad como un "impuesto" que se ha incrementado con el paso de los años. Así, en más de diez países en el mundo es obligatorio la propina, como es el caso de Noruega, Suecia o Finlandia. En otros como Reino Unido la incorporan, aunque la dejan como opcional.

En el otro extremo, hay tres países en los que las camareros prohíben las propinas o bien está mal visto y se considera como una falta de respeto. Uno de ellos es Japón. En el país nipón, la hospitalidad está tan integrada que no consideran un trato de calidad como un mérito que deba ser remunerado. De hecho, está el término "Omotenashi", que se utiliza para decribir el servicio al consumidor en este país. La nación está tan acostumbrada a recibir un buen trato en los establecimientos que ha normalizado desde hace tiempo un servicio al consumidor con una calidad óptima. Otra nación donde la propina no está bien vista es en China. El gigante asiático posee la filosofía de vida de Asia, como es lógico, aunque su día a día cada vez está más influencia por la apertura hacia Occidente. No obstante, la propina no está bien vista por casos similares a los de Japón, ya que la hospitalidad es un rasgo que influye entre los asiáticos. Además, es visto como un gesto de superioridad por parte de la persona que desembolsa el dinero. En algunos casos, no obstante, puede verse como un acto de agradecimiento, pero todavía son demasiado escasos estos acontecimientos.

Por otro lado, en Europa, está el caso de Dinamarca. Un caso especial puesto que, si bien la propina no se espera en los restaurantes o en otros lugares como taxis u hoteles, siempre se incluye un extra que se incluye en el servicio y que haría referencia a esta cantidad de dinero.