En una conferencia de prensa televisada desde su mansión en Mar A Lago, desde Palm Beach, Florida, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que revelará las respuestas "un día después de su mandato", es decir, el 21 de enero.

Según Trump, el gobierno ya sabe "todo sobre" estos artefactos voladores no identificados, y él mismo se compromete a divulgar la verdad desde el primer día de su mandato, esto es, el próximo martes.

“Creo que es ridículo que [la administración de Biden] no les esté contando lo que está sucediendo con los drones” -declaró durante la conferencia de prensa. Y agregó que, estos vehículos aéreos no identificados, no solo han sido avistados en Nueva Jersey, sino también en Virginia e incluso sobre su propio campo de golf en Bedminster.

Trump ya había insinuado previamente que el gobierno federal sabe lo que hay detrás de estos drovnis (término de nuestra creación que define los drones no identificados), que han sido avistados en masa desde el pasado mes de noviembre sobre instalaciones militares y zonas residenciales. “El gobierno sabe lo que está ocurriendo”, afirmó. “Nuestro ejército sabe de dónde despegaron. Si es un garaje, pueden ir directamente a ese garaje. Saben de dónde vino y hacia dónde fue”.

El presidente electo también señaló que el misterio está siendo deliberadamente ocultado al público: “Nuestro ejército lo sabe y nuestro presidente lo sabe. Y por alguna razón, quieren mantener a la gente en suspenso”.

Después de que Trump prometiera un informe sobre "drones" en su primer día en el cargo, los gobernadores de Ohio, Luisiana y Wyoming mencionaron los vuelos de drones sobre "espacio aéreo seguro", "sobre reactores nucleares" después de un ataque terrorista, y dijeron que "nadie sabe cómo lidiar con ellos".

"En Quantico -dijo el Gobernador de Virginia, Glenn Youngkin-, se encuentra la base naval más grande del mundo. Contamos con muchos equipos de SEAL y una enorme infraestructura de seguridad nacional. Y, durante dos años consecutivos, hemos sufrido incursiones con drones en nuestro espacio aéreo seguro y todavía no sabemos por qué", se lamentó.

"Trump trabajará diligentemente para entender quién está detrás de esto y qué haremos para detener la vigilancia" -enfatizó después.

También el gobernador Matt Mark Gordon dijo tener drones en Wyoming volando sobre sus infraestructuras sensibles: "Y es increíblemente frustrante que no solo no tengamos forma de saber qué es, sino que nadie sepa cómo lidiar con ellos."

Oficialmente, se ha dicho que la mayoría de los avistamientos son resultado de drones quadcópteros baratos, histeria colectiva y aviones identificados erróneamente. Muchos de los drones domésticos son fabricados en China, lo que ha generado preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos. El Departamento de Comercio, a través de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), está considerando una nueva regulación para limitar la venta de drones chinos en el país.

El ejército estadounidense ya ha prohibido el uso de drones fabricados por la compañía china DJI (Dai-Jing Innovations) debido a “un aumento en la conciencia sobre vulnerabilidades cibernéticas”. DJI domina el mercado de drones, pero los comandantes del ejército han recibido órdenes de no utilizar los productos de esta empresa, por temor a que puedan ser “desactivados” remotamente desde China, dejando a las unidades estadounidenses sin recursos en combate.

Los drones de carga asequibles de DJI, capaces de transportar hasta 30 kilos, no tienen competencia efectiva de ningún fabricante occidental. Aunque DJI ha sido descrita en documentos oficiales del Pentágono como un activo militar chino, la empresa ha tomado medidas legales para insistir en que “ni es propiedad ni está controlada por el ejército chino”. Estas revelaciones están en sintonía con el manifiesto del boina verde que hizo estallar el Cybertruck frente al Hotel Trump de Las Vegas.

La intriga en torno a estos drovnis, inicialmente observados en bases estadounidenses en el Reino Unido y ahora en territorio estadounidense, sigue creciendo. Con la promesa de Trump de revelar el misterio en los primeros días de su mandato, el público espera ansioso conocer la verdad detrás de estas tecnologías exóticas que han capturado la imaginación de muchos.