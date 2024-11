Trump busca esquivar en el Senado las confirmaciones de sus nombramientos

A Donald Trump no le gusta que le lleven la contraria, pero esta vez quizá esté tirando demasiado de la cuerda. Sus últimos nombramientos han levantado una tormenta política dentro y fuera de su partido que podría hacer más profunda la brecha que ya existe entre moderados y fieles seguidores del futuro presidente. Muchos dentro del partido no ven con buenos ojos que el representante por Florida, Matt Gaetz, que está siendo investigado por una presunta relación sexual con una menor de 17 años a la que pagó para que viajara con él, pueda ponerse al frente de la fiscalía general; o que un antivacunas radical como Robert F. Kennedy decida sobre la salud de los casi 335 millones de estadounidenses. Con sus últimas decisiones, el presidente electo está llevando a cabo una prueba de lealtad entre los suyos que ya empieza a mostrar las primeras fracturas.

La Constitución norteamericana dicta que la nominación de los funcionarios para puestos clave corresponde al presidente, pero el Senado debe ¨brindar asesoramiento y consentimiento¨, algo que Trump, conocedor de lo polémicas que son sus elecciones, quiere evitar a toda costa. Una de las formas de sortear este requisito es aplicando una fórmula constitucional de ¨nombramientos en receso¨, que básicamente consiste en aprovechar un largo descanso del Senado para hacer efectivas las designaciones de altos cargos. Se trata de una cláusula que fue utilizada por primera vez en 1788, cuando la Cámara Alta se reunía solo una vez al año a si el Congreso disponía otra cosa. Hoy en día eso ha cambiado y esta fórmula se utiliza solo para emergencias o casos extraordinarios. Que Trump quiera saltarse el proceso porque asegura que ¨a veces las votaciones pueden tardar dos años o más. Es lo que hicieron hace cuatro años, y no podemos permitir que vuelva a ocurrir ¡Necesitamos que los puestos se cubran inmediatamente! ¨, no es motivo suficiente para invocar esta acción.

Ahora la pelota está en el tejado de su propio partido que tendrá que decidir si muestra fidelidad al presidente electo y claudica llamando a receso, o bien exige que las nuevas figuras políticas sean aprobadas. Trump ya presionó unos días de que el líder de la Cámara Alta fuera elegido, asegurando que cualquiera que quisiera este puesto, "debe aceptar los nombramientos en receso del Senado, sin el cual no podremos confirmar a las personas a tiempo". A principios de semana, los tres candidatos que se valoraban habían aceptado el plan del futuro mandatario, pero ahora el representante de Dakota del Sur, John Thune (63 años), que ganó el liderazgo de la Cámara el 13 de noviembre sustituyendo a Mitch McConell, se muestra más reacio a hacer la vista gorda a las cuestionadas decisiones de Trump, aunque también ha dicho a los periodistas que hay demasiados nombramientos que dependen del Senado, unos 1.100, y esto es algo que le gustaría cambiar.

Thune ya ha tenido otros enfrentamientos con Trump en el pasado y fue bastante crítico con el presidente electo cuando este trató de anular los resultados de las elecciones del 2020. El nuevo líder de la Cámara Alta dijo que "su intención es llevar a cabo un proceso regular para que estos nominados pasen". Además, ya ha advertido de que un receso de 10 días para dar vía libre a Trump ¨es una opción¨, pero no es tan fácil porque cancelar la sesión por más de tres días necesita la aprobación de las dos Cámaras, y la cooperación de los demócratas, porque necesitarían una mayoría de 60 votos en el Senado y la que tienen ahora mismo es muy estrecha. El representante del partido azul por Nueva Jersey, Cory Booker, ha dicho que sería ¨frustrante¨ que los republicanos permitan esto, y que por lo que ha escuchado a los ¨senadores de ambos pasillos¨, dijo refiriéndose a ambos partidos, ¨es algo que la gente no va a permitir que suceda¨.

¨Es necesario que todos los republicanos voten a favor del receso, y los mismos republicanos que podrían tener problemas para votar por alguien bajo el orden regular probablemente también tengan problemas para poner al Senado en receso¨, ha dicho Thune. Y es que la nominación de Matt Gaetz como fiscal general ha recibido una oposición bipartidista. "Este no estaba en mi cartón de bingo", ha dicho la republicana por Alaska, Lisa Murkowski, mostrando su asombro, ¨necesitamos un fiscal general que sea serio, y espero con ansia la oportunidad de que se considere a alguien que lo sea¨. ¨Sorprendida¨ se mostraba también la senadora Susan Collins con la decisión, quien destacó que por eso es "tan importante el proceso de consentimiento y asesoramiento del Senado". El representante republicano por Dakota del Norte, Kevin Cramer, dijo que son "muy protectores de su autoridad y responsabilidades", pero si los demócratas empiezan a retrasar la selección entendería un receso que no apoyaría a menos que haya consenso dentro de partido. Thune también ha dejado claro que antes de un posible nombramiento de Gaetz, probablemente revisarían la investigación que está llevando a cabo sobre él un Comité de Ética de la Cámara de Representantes, y que es muy probable que los resultados de la misma se pongan a disposición de los senadores.

La última vez que Washington vivió una situación similar fue con el expresidente demócrata Barack Obama, que quiso aprovechar un largo descanso para cubrir tres puestos en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en medio de una inacción del Senado que entonces estaba controlado por los republicanos. La Corte Suprema acabó interviniendo e impuso que la Cámara Alta debía estar en receso al menos 10 días antes de que el presidente hiciera un nombramiento, desde entonces solo se ha tomado un descanso tan largo en 2016

Si Trump conseguirá finalmente eludir la rutina política es algo que ha cobrado especial importancia esta semana a raíz de unos nombramientos que incluso dentro de su partido no acaban de entender. Pero al futuro presidente le gusta salirse con la suya, y según el diario "The Washington Post", Trump podría hacer uso de una vía todavía más extrema, que pasa por no esperar a que el Congreso levante la sesión y "ordenarles que se retiren con el único propósito de instalar a sus candidatos sin su consentimiento", explica el rotativo, que además asegura que según un artículo de Edward Whelan, un destacado académico conservador, el equipo de Trump estaría considerando esta "disposición constitucional de suspender ambas Cámaras si no se ponen de acuerdo sobre el momento del aplazamiento", ¨una decisión a la que jamás ha recurrido ningún presidente. Las voces contrarias a utilizar por primera vez esta excepción ya han puesto el grito en el cielo, y algunos le piden al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que no permita que esto ocurra y bloquee los planes de Trump.

