Trump se entregará este jueves a la Justicia en Georgia

Como una fila de fichas de dominó que empieza a derrumbarse, han comenzado a entregarse ante las autoridades los acusados por el intento de revertir los resultados electorales en el estado de Georgia en las presidenciales de 2020. A primera hora del martes se conocieron tres nombres: John Eastman, Scott Hall y David Shafer.

Todos, hasta ahora, han aceptado un acuerdo de fianza con la fiscalía. “Estoy aquí hoy para rendirme ante una acusación que nunca debería haberse presentado”, declaró John Eastman al presentarse ante las autoridades en el condado de Fulton. Y continúo: “Mi equipo legal y yo impugnaremos enérgicamente todos los cargos de la acusación en los que se me nombra, y también todos los cargos en los que se nombra a otros”.

Eastman es un exabogado del expresidente Donald Trump. Él, al igual que otras 16 personas y junto al exmandatario, hacen parte del grupo de implicados en el caso que adelanta la fiscal de distrito Fani Willis. Su fianza ha sido de 100.000 dólares.

Por su parte, David Shafer llegó a un acuerdo de fianza por 75.000 dólares con los fiscales. Shafer es presidente del Partido Republicano de Georgia desde 2019 y está acusado de desempeñar “un papel desmesurado en la organización de las firmas” durante el proceso de certificación de votos en el estado, según la resolución de un juez.

El primero cuya entrega se hizo pública fue Scott Hall, que trabaja como agente de fianzas en Atlanta, y a quien se señala por su presunta participación en la violación de los sistemas de votación del condado de Coffee, en Georgia. Este martes estuvo preso durante una hora, antes de ser liberado luego del entendimiento judicial por 200.000 dólares.

La experiencia de estas primeras rendiciones se prevé clave para entender cómo será el trato a la mayoría de los acusados. Otros indiciados son el ex jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows; el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani; y Jeffrey Clark, un funcionario del Departamento de Justicia del gobierno de Trump, entre otros. La fecha límite para que los acusados se entreguen es el viernes a las 12 p.m., hora de Miami.

Pero el protagonista de la historia, Trump, ha dicho que se entregará el jueves. "¿Pueden creerlo? Iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser ARRESTADO", aseguró en una publicación en su red social Truth Social, en la que ha vuelto a manifestar también que, en su opinión, este caso "se está realizando en estricta coordinación con el Departamento de Justicia del corrupto Joe Biden" por lo que "se trata de interferencia electoral". El anuncio lo hizo después de que se fijara una fianza también de 200.000 dólares por este entramado.

En Georgia, Trump fue imputado la semana pasada de 13 cargos por un gran jurado de ese estado por haber intentado manipular los resultados electorales, donde el actual mandatario, Joe Biden, ganó por un estrecho margen. El magante de declaró no culpable de todos los delitos, entre los que figura uno

muy grave. Se le acusa de violar la Ley RICO (por sus siglas en inglés) utilizada habitualmente contra capos de la mafia y que le podría acarrear varios años de prisión si se demuestra su culpabilidad durante el juicio.

Esta es la cuarta imputación penal de Trump, que se suma a la de un gran jurado de Washington DC por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios de 2020 y de alentar el asalto al capitolio; una en Nueva York, por los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels; y otra causa penal en Florida, donde está acusado de un mal manejo de documentos clasificados y obstrucción a la justicia.

Su futuro judicial es incierto, y va anclado al electoral. Este miércoles tendrá lugar en Milwaukee, Wisconsin, el primer debate entre precandidatos que buscan la nominación republicana para las elecciones de 2024. Trump ha dicho que no participará de este cara a cara. No está claro si su decisión se mantendrá para los próximos. Pero es que no necesita ir. La noche ya se prevé cargada de ataques y referencias a sus líos judiciales. Su campaña quiere capitalizar y no arriesgar la ventaja de más de 20 puntos que lleva sobre su competidor más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Trump mantendrá su discurso y sus votantes le creerán. De hecho, una mayoría de electores que probablemente asistirán a las asambleas republicanas de Iowa consideran que el ex presidente Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020 frente al presidente Joe Biden, según la última encuesta de la cadena NBC. Estas creencias persisten a pesar de la falta de evidencia de fraude electoral sustancial en esos comicios y decenas de casos judiciales en los que los jueces, algunos de los cuales fueron nombrados por Trump, rechazaron las afirmaciones de fraude. Ante los ecos de Trump, sin embargo, los hechos parecen borrosos.