Donald Trump planta al resto de aspirantes republicanos y no acudirá al primer debate televisado

Donald Trumpse empeña en imponer sus normas. Si para asistir al primer debate de candidatos republicanos le obligan a firmar un documento con el que no está de acuerdo, no asiste al debate y punto final.Liderando todas las encuestas, el expresidente ha confirmado a través de su red social que ¨el público ya sabe quién soy, ¡por lo tanto no participaré en los debates! El miércoles por la noche, en horario de máxima audiencia, sus 7 oponentes harán lo que puedan con los minutos que les cedan en el debate, mientras el expresidente contará con el tiempo que desee para explicar su agenda política en una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson. Cuándo y dónde ocurrirá aún no está claro, pero se espera que la retransmisión sea en el mismo momento que el debate republicano.

Trump no asistirá porque al parecer no está dispuesto a cumplir unos de los requisitos que impone el Comité Republicano Nacional (RNC por sus siglas en inglés) para participar en el debate. El expresidente se niega a aceptar un compromiso de lealtad que le obligaría a unirse y respaldar al candidato republicano que salga elegido, sea quien sea. Un claro augurio de que la carrera a la Casa Blanca de los próximos meses va a ser de los más movida.

Si asistirá o no al resto de los debates republicanos planeados, solo Trump lo sabe. Uno de sus asesores dijo que podría cambiar de opinión y participar en algún otro encuentro a pesar de su última publicación. Sin embargo, el expresidente ya ha dicho en su círculo de aliados que no quiere debatir en la Biblioteca Reagan, donde tendría lugar el segundo encuentro de candidatos republicanos en septiembre, porque dice que hasta ahora no le han invitado a hablar allí y culpa de ellos al presidente del consejo de administración, Fred Ryan, quien fue director ejecutivo del diario estadounidense Washington Post.

Primer debate

De momento, este primer debate tendrá lugar en Milwaukee (Wisconsin). Para poder participar, los candidatos republicanos tienen que haber recaudado al menos 40.000 donantes únicos, y reunir a un mínimo de 200 donantes único en cada estado, además tienen que alcanzar un mínimo del 1% en tres encuestas nacionales que se ajusten a lo exigido por la RCN, entre otros requisitos. Los republicanos que han conseguido cumplirlos todos y subirán a la tarima el miércoles son: el exvicepresidente Mike Pence, el gobernador de Florida Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur y exrepresentante de EE. UU. ante la ONU Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, el gobernador de Carolina del Sur Tim Scott, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie. Con Trump ausente, DeSantis es el favorito en el escenario y se está preparando para ser el ¨centro de los ataques¨, asegura la cadena estadounidense CNN. Todos quieren desbancarlo como segundo favorito y gran alternativa de Donald Trump.

Aunque consigan superar al gobernador floridano, Trump sigue siendo un oponente duro de roer. De hecho, lo ha vuelto a lograr, ser el protagonista indiscutible sin ni siquiera asistir al encuentro. Sus declaraciones superan a la verdadera noticia, el primer debate republicano. De nada ha servido que varios funcionarios republicanos trataran de convencerlo de que participara. ¨Todavía tengo la esperanza de que venga el presidente Trump¨, dijo la presidenta del RCN, Ronna McDaniel, en una entrevista con Fox News, ¨creo que es muy importante que el pueblo estadounidense escuche a todos los candidatos¨. McDaniel y David Bossie, a cargo del RNC, incluso visitaron a Trump en persona en su casa de Bedminster, en New Jersey, para convencerlo de que cambiara de opinión.

Los ciudadanos escucharán a Trump cuando él así lo decida. En la entrevista del miércoles, se espera que ofrezca detalles de su agenda política, pero sobre todo que se queje de las múltiples causas judiciales que enfrenta, entre ellas la última, la de Georgia. El viernes al mediodía se acaba el plazo para que él y otros 18 acusados en esta causa se entreguen para su procesamiento. Los 19 tienen que entregarse en prisión del Condado de Fulton, en Atlanta, la capital del estado, para ser procesados y fichados por su participación en un complot que trató de influir y anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia. La cárcel donde deberán entregarse ha sido considerada una de las peores del país por sus pésimas condiciones. Fue construida para 1.300 reclusos y actualmente alberga cerca de 3.000, según cifras recogidas por la oficina de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Tales son las deplorables condiciones, que el alguacil de la prisión, Pat Labat, permitió el año pasado la entrada de los medios para que se hiciera público su deplorable estado, asegurando que el espacio está listo para ser rehabilitado. Llegó a pedir incluso la construcción de un centro penitenciario nuevo. Allí mismo, Trump y sus presuntos 18 cómplices, serán procesados.