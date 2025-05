Trump ordena reabrir Alcatraz para «delincuentes violentos»

El presidente Donald Trump ha ordenado que reabran la legendaria prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, con el fin de «albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos», dijo el mandatario a través de su plataforma Truth Social, «ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que temen hacer su trabajo expulsar a criminales que ingresaron ilegalmente en nuestro país». Alcatraz funcionó como centro penitenciario federal durante 29 años, pero el 21 de marzo 1963 se cerró porque «era demasiado caro para seguir funcionando», asegura la Oficina Federal de Prisiones en su página web. «Se estima que se necesitaban entre tres y cinco millones de dólares solo para las obras de restauración y mantenimiento», y esta cifra no incluía «gastos operativos diarios. La operación era tres veces más cara que la de cualquier prisión federal».

La mayor inversión estaba relacionada precisamente con lo que hace tan segura, su aislamiento. Llevar hasta allí comida, provisiones, combustible, e incluso agua (la de la isla no era potable) resultaba extremadamente caro, por eso se decidió que era más barato construir una nueva y abandonar las viejas instalaciones. No está claro cómo Trump pretende financiar la remodelación y reapertura del penal en un momento en que precisamente su administración está llevando a cabo un recorte masivo de miles millones de dólares en agencias federales que también incluye al Departamento de Justicia. Sin embargo, el líder estadounidense no es el primero que se plantea reabrirla, en 1981 Ronald Reagan evaluó el centro penitenciario, junto a catorce cárceles más, para que albergara entre 10.000 y 20.000 detenidos cubanos que habían llegado durante el éxodo a través del puerto de Mariel. Finalmente, se desistió por falta de servicios públicos y porque ya se había convertido en un importante reclamo turístico, ya que es uno de los lugares más visitados por quienes se acercan a San Francisco.

La decisión de Trump parece ser el último golpe de su cruzada contra los jueces, que llevan tiempo presionándolo por su plan de deportación masiva (con el que está expulsando a inmigrantes indocumentados del país sin un proceso legal previo). Ha asegurado que la infame prisión será «un símbolo de ley y orden», de ahí que haya elegido Alcatraz, que antes de prisión fue uno de los lugares militares más fortificados de la Costa Oeste estadounidense.

El anuncio ha provocado reacciones desde el bando demócrata que califican la propuesta de «poco seria», ha dicho a través de la rede social X la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y congresista por California (donde se encuentra Alcatraz) «cerró como penitenciaria federal hace más de sesenta años, ahora es un parque nacional muy popular y una importante atracción turística, la propuesta del presidente no es seria».

Durante varias décadas albergó a los criminales más peligrosos, escapar de La Roca, como se le llegó a conocer, era imposible. Los presos de Alcatraz solo tenían cuatro derechos: comida, ropa, alojamiento y atención médica, cualquier otro privilegio, como música o acceso a libros había que ganárselo. La mayoría de los reclusos habían llegado allí por alto «riesgo de fuga». La población carcelaria se movía entre 260 y 275 reclusos, entre ellos históricos criminales de la talla de Al Capone o George Machine Gun Kelly, un gánster de la época de la Ley Seca que llevó a cabo varios robos a bancos y secuestros entre 1920 y 1930.

Tras el cierre de la prisión, la isla entera permaneció en desuso hasta que en 1969 un grupo de activistas nativos la ocupó durante 19 meses reclamándola como territorio propio. Más tarde pasó a manos del Servicio de Parques Nacionales que la convirtió en una atracción turística en el otoño de 1973, y cada año la visitan más de un millón de personas. En 1986 Alcatraz fue designada Monumento Histórico Nacional, pero según explica el Servicio de Parques Nacionales, esta categoría «puede considerarse para su retirada a petición del propietario o si lo solicita el secretario de Interior». La cárcel ha sido escenario de decenas de producciones hollywoodenses que han ayudado a que su fama de fortaleza inexpugnable aumente. En 1962 se rodó allí la película «Birdman of Alcatraz» que contaba la historia del asesino Robert Stroud, obsesionado con las aves. Le siguió el largometraje de «La Fuga de Alcatraz», protagonizada por Clint Eastwood en 1979, que alcanzó en la gran pantalla lo que nadie había logrado en la vida real, escapar de la prisión. En 1996 se grabó «La Roca», con actores de la talla de Sean Connery y Nicolas Cage.

Por otra parte, y en esa cruzada contra la inmigración, Estados Unidos ofrecerá ayuda financiera para facilitar el regreso de inmigrantes indocumentados a sus países y un estipendio adicional de 1.000 dólares a los que elijan autodeportarse, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS detalló en un comunicado que las asistencias se canalizarán a través de la aplicación rebautizada como CBP Home y que en el caso del estipendio, este se pagará a los beneficiarios «una vez confirmado su regreso a su país de origen».