DeSantis y Haley pinchan en Iowa y dan alas a un Trump exultante rumbo a su tercera nominación

La victoria de Donald Trump en el "caucus" (asamblea) del estado de Iowa no ha sido una sorpresa, pero sí lo ha sido la abultada ventaja que ha obtenido frente a sus rivales Ron DeSantis y Nikki Haley . El magnate ha ganado con más votos que todos sus rivales juntos en 98 de los 99 condados. Con el 95 del voto escrutado, Haley obtuvo el 19 por ciento de los votos, Trump el 51 por ciento y DeSantis el 21 por ciento. Esta primera votación supone el pistoletazo de salida del proceso de primarias dentro del partido conservador. Aún queda un largo camino, pero los datos demuestran que estamos ante uno de los regresos más triunfales en la historia política estadounidense.

Ningún ex presidente logró en el pasado recomponer su imagen para postularse con serias aspiraciones a una nueva nominación dentro de su partido. Trump lo ha hecho ocho años después de ganar a Hillary Clinton en 2016 en la peor noche electoral para los demócratas de EEUU en décadas. La victoria de Trump Iowa le pone rumbo a su tercera nominación consecutiva en el Partido Republicano. "La gran noche será en noviembre, cuando recuperemos nuestro país", dijo Trump en su primera declaración tras su gran noche en Iowa, donde recibió otra buena noticia, como es la retirada de la carrera del candidato Vivek Ramaswamy, quien anunció que respalda a partir de ahora al ex presidente.

La victoria de Trump en Iowa se produce en medio de una serie de procesos legales del empresario, que acumula nada más y nada menos que 91 cargos por delitos graves en cuatro procesos penales, una sentencia por fraude inminente que podría desmantelar su imperio inmobiliario de Nueva York y una decisión pendiente sobre la difamación de una mujer de la que ya ha sido declarado responsable de haber abusado sexualmente.

El resultado de Iowa no augura grandes logros para DeSantis, quien quedó en la segunda posición, por lo que puede decir que sigue vivo para la siguiente votación en New Hampshire la próxima semana. Sin embargo, no parece haber sacado una gran distancia sobre Haley -de hecho tienen casi los mismos delegados-. En New Hampshire y según los sondeos, el gobernador de Florida sólo obtendrá el 6% de los votos frente al 40% de Trump y el 30% para la ex embajadora de EEUU ante la ONU.

Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, dijo anoche que tras la votación de Iowa la nominación republicana "es cosa de dos", pero su pobre resultado como tercera más votada demostró que su impulso finalmente se estancó frente a un electorado republicano todavía siente devoción por el empresario neoyorquino. "El 70% de los estadounidenses no quiere otra revancha entre Trump y Biden", dijo Haley. "La mayoría desaprueba a ambos. Trump y Biden tienen alrededor de 80 años, y los dos han hundido a nuestro país en una deuda billonaria. Nuestros hijos nunca se los perdonarán".

Según el análisis del New York Times, New Hampshire es un territorio más favorable para Haley ya que los republicanos de este estado son más moderados y menos religiosos, y los independientes pueden votar en las primarias, lo que a priori puede favorecer a la candidata.