Túnez pone en aprietos a la UE: tilda de "limosna" los 125 millones que le da Bruselas detener a migrantes en sus costas

El presidente de Túnez, Kais Said, rechazó el apoyo financiero propuesto por la Unión Europea, cuyo "pequeño" montante consideró como un gesto de "caridad" y contrario a un acuerdo firmado en julio entre ambas partes y destinado principalmente a la lucha contra la inmigración irregular, que se ha disparado desde inicios de año.

Dos semanas antes, la Comisión Europea anunció el desembolso de una primera partida de 127 millones de euros destinada a reforzar el control de sus fronteras marítimas como parte de un paquete macrofinanciero de 1.000 millones de euros para apoyar sus debilitadas finanzas públicas.

"Túnez, que acepta la cooperación, no acepta cualquier cosa que se parezca a limosna o caridad (...) rechaza lo anunciado estos últimos días por la Unión Europea, no por la pequeña cantidad, ya que todos los tesoros del mundo entero no valen ni un ápice de nuestra soberanía sino porque esta propuesta contradice el memorando de entendimiento que se firmó", aseguró Said durante su reunión este lunes por la noche con el ministro de Exteriores, Nabil Ammar.

Asimismo el mandatario aseguró que su país "está haciendo todo lo posible para desmantelar las redes criminales que trafican con personas y órganos humanos, además de que nuestro país nunca ha sido la causa de esta miseria que viven la mayoría de los pueblos africanos y, a su vez, sufren el orden mundial actual".

El montante propuesto por la UE ha supuesto un varapalo para el Gobierno tunecino y ha generado temores entre las agencias de calificación crediticia ya que el país magrebí podría incumplir el pago de sus deudas externas en los próximos meses.

Al mismo tiempo, Said se opone a un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.900 millones de dólares que su ejecutivo negoció durante más de un año al rechazar los "dictados del exterior".El pasado 26 de septiembre el presidente decidió posponer la visita de una delegación de la Comisión Europea (CE) para abordar este acuerdo financiero a una fecha todavía sin fijar y, poco antes, negó la entrada a un comité de asuntos exteriores del Parlamento Europeo que se disponía a analizar la situación política, lo que calificó de "injerencia".

Algunos países miembros de la UE como Alemania se oponen a dicho memorando ya que consideran que no se tiene en cuenta cuestiones como los derechos humanos o la detención de opositores políticos después de que Said se hiciera con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social".

La respuesta de la UE

El embajador de la Unión Europea (UE) en Túnez, Marcus Cornaro, señaló hoy que el rechazo del presidente Said a la propuesta de apoyo financiero de la UE es fruto de la "impaciencia" y de su voluntad de acelerar un memorando firmado por ambas partes el pasado mes de julio. "No estamos en una situación de incomprensión (¿) Las declaraciones del presidente Kais Said según las cuales Túnez acepta la cooperación y rechaza todo lo que pueda parecerse a la caridad atestigua la impaciencia y la voluntad tunecina de acelerar la aplicación del memorando de entendimiento con el UE", explicó el responsable en una entrevista a la radio local Mosaïque FM.

Este acuerdo, explicó, incluye una partida de 105 millones de euros para hacer frente a los flujos migratorios mientras los otros 900 millones de apoyo financiero están condicionados al acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ejecutivo precedente negoció durante más de un año con esta institución un nuevo crédito de 1.900 millones de euros a cambio de reformas como la retirada de subvenciones de productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas estatales y limitar la masa salarial en la administración pública.

Sin embargo, el mandatario se opone a este acuerdo, que supondría un "estallido social", y aboga por la condonación de la deuda externa, la subida de impuestos a los más ricos y recuperar el dinero público malversado en el extranjero para hacer frente a un déficit público récord que supera el 80% del PIB.

"La UE está dispuesta a ayudar a Túnez a llevar a cabo reformas, a la espera de que su gobierno aclare sus intenciones en relación con el FMI. Somos conscientes de los indicadores positivos registrados en los últimos meses, incluida la excelente temporada turística lograda por Túnez pero creemos que las reformas son esenciales", aclaró Cornaro.