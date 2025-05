Ucrania insta a todos los jefes de estado que no asistan al Desfile del Día de la Victoria ruso: "No son los liberadores de Europa"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha pedido, a través de un comunicado, a todos los líderes mundiales que se abstengan de asistir a la conmemoración anual que organiza Rusia que celebra la rendición de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, siendo este el desfile del Día de la Victoria del próximo viernes 9 de mayo.

En el escrito, recalcaron que se está produciendo una guerra "cruel y no provocada" contra el pueblo ucraniano, así como que Ucrania fue una de las "naciones victoriosas sobre el nazismo" y que "ha pagado un alto precio por la paz y la libertad en Europa".

Sobre el actual conflicto, ahondaron en los "cientos" de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas, asegurando que han "matado a 620, herido a casi 2.000 y desplazando a cerca de 20.000 niños ucranianos", así como que Rusia continúa cometiendo unas "atrocidades" no vistas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

De esta manera, desde Ucrania no se duda en rechazar en catalogar a los rusos como "liberadores de Europa" tras la agresión rusa, comenzada en 2022: "No son los liberadores de Europa, son ocupadores y criminales de guerra. Marchar con ellos significa compartir responsabilidad de los niños, civiles y soldados ucranianos, y no celebrar la victoria contra el nazismo. Invitan a personal extranjero [...] para blanquear sus crímenes y justificar su agresión", sentenció el organismo.

Por ello, no dudan en pedir a todos los estados que no participen en la celebración del próximo 9 de mayo, sobre todo aquellos que se declaran "neutrales" en el conflicto entre Rusia y Ucrania, asegurando que su mera asistencia romperá la mencionada neutralidad.

Russia Victory Day Parade Rehearsal ASSOCIATED PRESS Agencia AP

9 de mayo, día del fin de la Gran Guerra Patria

Esta efeméride, importante en el seno ruso, tiene como primera muestra el desfile acontecido solamente 46 días después de la capitulación nazi en Berlín, poniendo fin a un conflicto, la Segunda Guerra Mundial, el cual los soviéticos llamaron como Gran Guerra Patria. Aquel 24 de junio de 1945, la parada militar estuvo comandada por el comandante Gueorgui Zhúkov. Por su parte, Reino Unido también celebró su particular desfile de la victoria con representantes del bando aliado en el conflicto un año después, en 1946.

Para este 2025, octogésimo aniversario de la victoria contra el nazismo, la Federación Rusa ha confirmado la presencia de 29 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente chino Xi Jinping; el brasileño Lula da Silva; el bielorruso Lukashenko o el eslovaco Robert Fico, con quienes se ha empezado a reunir el mandatario ruso