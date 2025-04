Ucrania y EE UU podrían firmar pronto un acuerdo sobre recursos minerales

Ucrania y Estados Unidos están a punto de firmar un acuerdo sobre la explotación de recursos minerales, un pacto exigido por Washington que ha generado tensiones y prolongadas negociaciones. El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, confirmó este miércoles que el acuerdo podría rubricarse en las próximas 24 horas, mientras la viceprimera ministra Yulia Svyrydenko viajaba a la capital estadounidense para cerrar los detalles pendientes. Sin embargo, persisten dudas debido a las nuevas demandas de la administración de Donald Trump, que insiste en acciones rápidas que podrían contravenir las leyes ucranianas.

“Una vez que se finalicen todos los detalles, espero que en las próximas 24 horas el acuerdo quede firmado”, afirmó Shmyhal el miércoles. Según el primer ministro, será “un acuerdo internacional equitativo y beneficioso” que fomentará “inversiones conjuntas para el desarrollo y la reconstrucción de Ucrania”. El pacto prevé la creación de un Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania y establecerá condiciones para aumentar las inversiones en la industria minera, la energía y tecnologías relacionadas. Shmyhal añadió que, tras la ratificación del acuerdo principal por el Parlamento ucraniano, se firmarán dos acuerdos técnicos adicionales sobre la creación y financiación del fondo.

Si se concreta, este acuerdo representaría un logro significativo para Ucrania, que enfrenta una doble presión: diplomática, por las exigencias de EE.UU., y militar, por la invasión rusa que intenta repeler. Inicialmente, Washington propuso que los ingresos de los recursos naturales ucranianos —en un principio tierras raras, pero luego ampliado a prácticamente todos los minerales— se destinaran a compensar la ayuda militar y económica ya proporcionada por EE.UU., valorada, falsamente, por la administración Trump en 300.000 millones de dólares.

“Queremos tierras raras, petróleo, todo lo que podamos obtener. Vamos a recuperar nuestro dinero”, declaró Trump en febrero, dejando clara su postura. Sin embargo, la negativa inicial del presidente Volodímir Zelenski a aceptar un acuerdo que muchos expertos calificaron de “explotador y neocolonial” marcó la primera ruptura pública entre ambos líderes. Ucrania rechazó las condiciones propuestas por el ministro de finanzas estadounidense Scott Bessent, que no incluían las garantías de seguridad que Kiev buscaba, lo que llevó a unas negociaciones prolongadas para encontrar un punto intermedio y evitar un distanciamiento definitivo con su antiguo aliado clave.

A pesar de varios anuncios de que el acuerdo estaba cerca, los avances se vieron frustrados tras un encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski que derivó en una disputa pública. Finalmente, en abril, ambas partes firmaron un memorando que estableció los principios clave del futuro acuerdo. Finalmente, EE.UU. aceptó que solo la asistencia militar futura, proporcionada tras la firma del acuerdo, se consideraría en el cálculo de su contribución al fondo.

No obstante, la imprevisibilidad de la administración Trump ha generado nuevos obstáculos. Según The Financial Times, el acuerdo marco estuvo a punto de colapsar en el último momento, después de que la delegación ucraniana partiera a Washington el miércoles. Representantes de Scott Bessent habrían indicado a Svyrydenko que “debería estar preparada para firmar todos los acuerdos o regresar a casa”. Washington exigió la firma inmediata de un segundo documento más detallado y técnico sobre la gestión de los ingresos minerales, algo que Ucrania no puede cumplir, ya que el acuerdo marco requiere la ratificación previa del Parlamento.

El gobierno ucraniano planea iniciar consultas con las facciones parlamentarias el jueves para revelar el contenido del acuerdo y preparar el voto.

“Si se firma, este paso supondrá una mejora significativa en las relaciones entre EE.UU. y Ucrania”, señaló en redes sociales el exministro de Economía Timofi Milovanov. “Espero que prevalezca el sentido común”.

Desde que asumió el poder, Trump no ha autorizado nuevos envíos de armas a Ucrania, limitándose a entregar la ayuda ordenada por su predecesor, Joe Biden. Además, ha reducido programas de asistencia existentes. Tras su disputa con Zelenski suspendió, temporalmente, el intercambio de inteligencia militar con Ucrania.

Aunque la dependencia de Ucrania del apoyo estadounidense ha disminuido, este sigue siendo crucial, especialmente en el ámbito de las defensas aéreas, fundamentales para contrarrestar los constantes ataques rusos con misiles y drones.

Kiev ha subrayado su voluntad de poner fin al conflicto y ha tratado de evitar nuevos roces con Washington, también para prevenir un escenario en el que Trump adopte una postura abiertamente hostil y bloquee la transferencia de armas estadounidenses controladas por otros aliados de Ucrania. Es poco probable que la firma del acuerdo transforme por sí sola las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, pero podría dar un respiro a la nación invadida que enfrenta crecientes ataques rusos en el campo de batalla y en contra de sus ciudades.