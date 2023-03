Los ucranianos se organizan para comprar drones y carros de combate para el Ejército: "Dono el 50% de mi sueldo"

101 vehículos blindados de infantería "Spartan" han comenzado a llegar a Ucrania. Lo que es destacable es que han sido comprados por una de las muchas iniciativas y fundaciones que dependen de las donaciones de personas y empresas ucranianas y extranjeras

“Ni un día sin una donación”. Esta es una regla por la que vive Alice. Su hermano menor, de 23 años, sirve en el ejército y fue hecho prisionero después del asedio de Mariupol. Su familia tuvo que huir de la ciudad de Melitopol, ocupada por los rusos. Esto la hace sentir la necesidad de apoyar a los soldados aún más intensamente.

“Dono aproximadamente el 50% de mi salario todos los meses y comienzo cada propia recaudación de fondos con mi donación”, revela Alice. Cientos de donantes responden a sus iniciativas, destinadas a equipar a soldados ucranianos individuales y sus unidades con chalecos antibalas, drones y automóviles. Hasta ahora, Alice ha recaudado más de un millón de hryvnias (más de 30.000 euros) con donaciones que van desde varias hryvnias hasta cientos de miles.

“No sabíamos nada sobre estas cosas y estábamos ansiosos por encontrar las mejores cosas que pudiéramos. En última instancia, la vida de nuestros soldados depende de nuestro trabajo”, comparte.

Alice es una de los miles de ucranianos que están ayudando a adquirir el equipo que tanto necesitan sus soldados. Sus necesidades son mayores de lo que el estado puede adquirir y financiar de manera suficientemente rápida y eficiente. En un país de más de 40 millones de personas, el ejército creció varias veces casi de la noche a la mañana y el número total de defensores aumentó a poco menos de un millón.

La situación ha mejorado, pero los soldados aún necesitan una gran cantidad de drones y automóviles que, a veces, solo sirven durante horas o días antes de sufrir daños en los combates.

“Ha habido una gran efusión de confianza, especialmente al principio”, dice Yuriy, quien ayuda a varias unidades a conseguir automóviles. Son vitales en la línea del frente, ya que aseguran que los soldados puedan llegar rápidamente a sus posiciones y escapar a un lugar seguro si es necesario. “Fue increíble que la gente me confiara decenas de miles de euros que yo a su vez entregaba a desconocidos que siempre cumplían sus promesas”.

Hay miles de voluntarios como él en toda Ucrania. Algunos eventualmente se unen al ejército mientras que otros se organizan en fundaciones más grandes. Dos de los más importantes son “Vuelve con vida” y la Fundación de Sergiy Prytula. La segunda se basa en la popularidad de Prytula, un presentador de televisión.

“Era Prytula a quien Valeria quería darle el dinero que recaudaba”, dijo Liubov, madre de la campeona mundial de damas de 11 años, Valeria Yezhova, de Kiev. La niña quería ayudar al ejército y le preguntó a su madre qué podía hacer. “¿Qué puedes hacer mejor?”, respondió ella. “Jugar a las damas”, fue la respuesta. La niña comenzó a pedir a los transeúntes cerca de un supermercado local que jugaran con ella el verano pasado y pagaran con una donación de cualquier tamaño al ejército. Primero recolectó unos 700 euros. Actualmente, ha estado participando en torneos benéficos con el mismo objetivo y ya ha acumulado miles de euros. Numerosos eventos similares en todo el país, como ferias, conciertos y subastas, todos dirigen parte de los fondos recaudados para ayudar al ejército.

El número de donaciones suele aumentar después de acciones rusas particularmente atroces. Por ejemplo, tras la primera oleada rusa de ataques contra la infraestructura energética del país el pasado mes de octubre, la fundación Prytula lanzó una iniciativa para recaudar dinero para drones “kamikaze”. Recaudaron unos 9 millones de euros solo en un día y unos 107 millones de euros en total en un año de la invasión rusa.

“Los grandes proyectos de este tipo muestran a todos los que donan que incluso si no es una cantidad muy grande, todavía hace una contribución significativa”, subraya Oksana de Leópolis. Recuerda como todos compartieron los detalles de la recaudación entre sí y “se sintieron decepcionados si no lograron contribuir antes de que se alcanzara el objetivo”. Continúa ayudando a equipar a los soldados que conoce pero también contribuye a las recaudaciones de fondos para los animales salvados en las áreas de primera línea. “En un momento, estaba comprando billetes virtuales para apoyar a los zoológicos que no tenían dinero para alimentar a sus animales”.

A pesar de que la economía se ha contraído en más de un tercio en 2022, las donaciones siguen llegando. Según una encuesta reciente, alrededor del 88% de los ucranianos dicen que han donado en beneficio del ejército ucraniano.

Actualmente, el foco de la mayoría de ellos se encuentra en Bajmut. “Madiar”, jefe de una unidad de reconocimiento aéreo, reveló recientemente que recaudó en un día más de 30 millones de UAH (unos 750.000 euros), que se utilizarían para comprar 265 drones para los soldados ucranianos. “La lista de contribuciones, requerida por el banco para asegurarse de que el dinero era legal, tomó unas 174 páginas para imprimir”, reveló en un vídeo de Bajmut mientras las explosiones nunca se detenían en el fondo.