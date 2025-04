Hasta los ucranianos publican memes sobre el gran apagón en España: "El valor de una siesta..."

Este lunes, tras conocer el apagón total que afectó durante horas a la Península Ibérica, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con Pedro Sánchez para ofrecerle ayuda técnica ante el incidente. En la red social X, el ucraniano aseguró que había hablado con Sánchez para aconsejarle cómo actuar ante "situación de emergencia en el sistema energético". Añadía además que "pase lo que pase, siempre estamos listos para ayudar y apoyar a nuestros amigos".

Como Zelenski explicó, a lo largo de estos años de guerra contra la invasión rusa de sus territorios y de ataques recurrentes contra su sistema energético, "Ucrania ha adquirido una experiencia significativa en la superación de cualquier desafío energético, incluidos los apagones". Durante la tarde de este martes, el presidente ucraniano hizo un llamamiento de unión a los países europeos, e insistió en que "Necesitamos más maneras de apoyarnos mutuamente", así "cada país podrá ayudar a otros en tiempos de crisis".

Controversia por los 'memes' de una compañía eléctrica ucraniana

La sociedad ucraniana, que durante los últimos siglos ha vivido diferentes conflictos, invasiones y dictaduras (Imperio Ruso, Unión Soviética, Invasión desde 2014, etc.), ha desarrollado un tipo de humor bastante negro, como refleja parte de su literatura y sus obras de teatro. Esta forma de enfrentarse a una realidad dolorosa, muy característica durante periodos convulsos o de guerra (como las actuaciones de Miguel Gila en España) en muchas ocasiones ayuda a hacer más llevaderos momentos dolorosos.

Sin embargo, el uso el humor basado en desgracias no suele ser bien tolerado cuando se dirige hacia el dolor ajeno y no el propio. Con el episodio de crisis nacional vivido ayer en España y otros países de nuestro entorno por el gran apagón energético, los españoles no tardamos en hacer chanza de nuestro propio mal. Es una característica que compartimos en gran parte con el pueblo ucraniano y otros países postsoviéticos, la capacidad para reírnos ante la desdicha.

En Ucrania, debido a los incesantes ataques contra la infraestructura energética, muchas regiones sufren apagones totales de suministro eléctrico casi a diario. En varias provincias, de hecho, han tenido que asumir una "nueva normalidad" y estructurar sus actividades cotidianas a las pocas horas de electricidad de las que disponen cada día. Algunas compañías energéticas publican cada día tablas con los horarios en los que el suministro estará disponible.

La empresa más grande en el sector en ucrania es DTEK ("ДТЕК"), que esta semana ha protagonizado una polémica por unos chistes que publicó en la red social X sobre el gran apagón en el sur de Europa del lunes. Tras conocer la incidencia ocurrida en España, algo a lo que hacen frente cada día, publicaron un meme con la siguiente descripción: "el valor de una siesta se entiende cuando se apaga el aire acondicionado en todo el país".

Meme ucraniano sobre el gran apagón de España X (Дтек)

En la imagen, se muestra a un técnico de la compañía al que adoran ciudadanos españoles, portugueses y franceses, en referencia a las soluciones que el país ha sido encontrando a lo largo de estos años desde que comenzó la ocupación ilegal rusa de sus territorios y los constantes apagones que sufren. Sin embargo, como ha recogido el medio ucraniano NewVoice, muchos ciudadanos criticaron la actitud la empresa.

No fueron pocos los ucranianos que señalaron que, si bien no está mal reírse de la desgracia propia y a la que están acostumbrados, esta lógica no opera igual cuando el mal le sucede al vecino. Así, varios usuarios comentaron que no veían correcto hacer chanza con la situación de las personas que han enviado ayuda durante todos estos años desde que comenzó el conflicto.

Este diario ucraniano recogía el tuit de Maryna Kumeda, quien opinó que "estamos tan acostumbrados ya a reírnos de nuestros problemas de forma defensiva, que hemos olvidado que hacerlo con los demás puede ser intimidación". Ante la reacción de la ciudadanía de Ucrania, la empresa subió un comunicado pidiendo disculpas. Así, declararon que "Agradecemos profundamente a nuestros socios por su apoyo a Ucrania y en ningún momento fue nuestra intención menospreciar los desafíos que enfrentan. Nuestra intención era destacar la valentía y la resistencia de los trabajadores del sector energético ucraniano, que arriesgan sus vidas para restablecer el suministro eléctrico a millones de ciudadanos incluso bajo ataques.".

Serhiy Kovalenko, el director ejecutivo de YASNO (una de las marcas de DTEK para proveer electricidad) compartió una tabla horaria en las que muestras los momentos del día en los que cada región ucraniana, pero con nombres de los países europeos (España, Portugal, Francia) afectados por el apagón con el texto "gráficos actualizados".

Meme ucraniano apagón España X (sergeykovalenko)

El propio Kovalenko quiso quitarle peso al asunto, y comentó en la misma red social que creía que "podemos permitirnos hacer bromas sobre este tema". Sin embargo, también indicó que con estos meses solo pretendías "ser amables", pues no le desean ningún mal a sus vecinos europeos. Ucrania, experto en la gestión de esta clase de crisis energéticas, ya ha ofrecido ayuda a los países afectados este lunes.