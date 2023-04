Los ultranacionalistas rusos del Club de Patriotas Furiosos amenazan con una revolución si Putin negocia la paz con Ucrania

El recién formado Club of Angry Patriots (Club de Patriotas Furiosos en español), liderado por el ex oficial ruso y ferviente nacionalista Igor Girkin, hacía público este mes de abril su manifiesto fundacional y el lunes ya hacía público un manifiesto centrado en proteger a las facciones a favor de la guerra en el Kremlin de posibles “sabotajes” y “traiciones”. El grupo ultranacionalista ruso publicó su comunicado el 17 de abril en su recién creado canal de Telegram, donde afirma que actores no especificados que permanecen en el poder en Rusia han transferido su dinero y lealtad a Occidente y pueden estar preparándose para un golpe y el "desmembramiento" de la Federación Rusa. El manifiesto compara las facciones a favor y en contra de la guerra del Kremlin con la lucha entre los Rojos y los Blancos en la Guerra Civil Rusa que siguió a la revolución bolchevique de 1917. El manifiesto también afirma que Rusia actualmente está librando la guerra de una manera mediocre y es incapaz de derrotar a Ucrania.

El Institute for the Study of War (ISW) evaluó previamente que Girkin y su club podrían estar intentando promover los objetivos políticos de figuras anónimas en las estructuras de poder rusas que quieren influir en la toma de decisiones de Putin a través del discurso público.

De hecho, miembros de este colectivo abogan por una revolución en Rusia si el Kremlin congela la guerra o busca negociaciones de paz con Ucrania y Occidente. El autoproclamado ex Gobernador del Pueblo del Óblast de Donetsk, Pavel Gubarev, definió al Club de Patriotas Furiosos como un “poder potencialmente revolucionario” que evitará la “traición” si el gobierno decide congelar las líneas actuales del frente de batalla de Ucrania. Gubarev también señaló que Rusia no puede ganar la guerra sin una revolución, ya sea dentro del gobierno o en la sociedad, porque los oligarcas, agentes, mafias étnicas y separatistas nacionalistas no permitirán la reforma de las instituciones socioeconómicas para apoyar el esfuerzo bélico.

La cuenta Telegram del club amplió un pronóstico sobre posibles cambios políticos dentro del Kremlin como resultado de una contraofensiva ucraniana, lo que puede representar las preocupaciones del grupo sobre el progreso de la guerra. El escrito ampliaba una publicación del líder del movimiento ruso "Solidaridad civil" Georgiy Fedorov, quien afirmó que la situación política en Rusia depende en gran medida de las realidades de primera línea. Fedorov evaluó que las recientes declaraciones del financiero del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sobre el fin de la "operación militar especial" es el comienzo de la campaña para congelar la guerra en Ucrania.

Fedorov declaró que si los rusos pueden hacer frente a las contraofensivas ucranianas durante el verano, entonces el presidente ruso, Vladimir Putin, podría congelar la guerra para evitar movilizaciones antes del ciclo de elecciones presidenciales de 2024. Fedorov afirmó que Rusia probablemente presentaría una contraofensiva ucraniana reprimida como una victoria y para ello probablemente estaría intensificando los esfuerzos de reclutamiento de voluntarios para generar suficientes militares contratados para mantener las líneas de frente existentes.

Asimismo, insisten en que el Kremlin continuará intensificando la censura y la represión y no reemplazará a los funcionarios del Kremlin o dentro del comando militar en las condiciones de operaciones de contraofensiva fallidas. Fedorov declaró que si los ucranianos tienen éxito, entonces la situación política dentro del Kremlin conducirá a un conflicto más profundo entre diferentes partidos y el Kremlin llevará a cabo cambios de personal.

Cree, en cualquier caso, que el sistema de Putin es capaz de eliminar todas las amenazas “asociadas con la intercepción del poder”. Fedorov señaló que el escenario más improbable es la disolución inminente del sistema de poder de Putin, pero señaló que diferentes figuras financieras, regionales e industriales pueden estar preparándose para tal resultado.