Un Brexit caótico, la principal baza para los candidatos “tories”

Cuando en 2016 Andrea Leadsom se presentó a las primarias del Partido Conservador era un nombre poco conocido. Pero finalmente acabó entre las dos finalistas demostrando, una vez más, que con los “tories” nunca está todo escrito hasta el último momento.

Así que había expectación ayer en la presentación oficial de su campaña porque, de nuevo, se encuentra entre los diez protagonistas para la carrera de Downing Street. Su gran promesa ahora es sacar a Reino Unido de la UE, con o sin pacto, para antes del 31 de octubre, que es cuando termina la segunda prórroga concedida por los Veintisiete.

“La clase política ha fracasado estrepitosamente en los últimos tres años al no conseguir ejecutar la decisión más importante en nuestra democracia. Por lo tanto, yo me comprometo a que no haya más demoras. Para mí abandonar el bloque antes del 31 de octubre es una línea roja”, manifestó.