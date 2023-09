El veto paraliza la respuesta de la ONU a las crisis internacionales

De los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuatro no enviaron a sus mandatarios a la Asamblea General que se celebra en Nueva York. Francia, Reino Unido, Rusia y China han sido representados por delegaciones de alto nivel, pero no por sus cabezas de Estado. Solo el presidente estadounidense, Joe Biden, hizo acto de presencia. El mensaje ha sido leído como el de un foro que, aunque necesario, carece de poder real de acción sobre los problemas a los que el mundo se enfrenta hoy. O tal vez simplemente Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Vladimir Putin y Xi Jinping están muy ocupados estos días.

Sus ausencias, sin embargo, sirvieron para poner de relieve una discusión de larga data, pero que la invasión rusa de Ucrania que completa más de año y medio, ha vuelto a poner sobre la mesa: la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.

En los últimos días, se escuchó la propuesta de Washington de aumentar el número de miembros permanentes, sumando hasta seis nuevos Estados representantes de tres continentes que podrían ocupar asientos en este organismo internacional, convirtiéndose en miembros permanentes sin derecho a veto. Todo apunta a Brasil, india, Alemania, Japón y posiblemente un país africano, como las opciones más viables.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exigió lo mismo, y fue apoyado por la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, quien puntualizó que «debemos exigir más a los miembros permanentes, incluyendo restricciones en el uso del veto. Rusia se burla de la ONU todos los días, continuando con su invasión ilegal e inmoral de Ucrania».

En esa misma línea, habló también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ha avisado de que Putin «está abusando del derecho a veto» en el Consejo; y ha dado apoyo a una iniciativa de Francia y México para limitar el derecho a veto en casos «de atrocidades masivas». El alto dirigente de la Unión Europea ha propuesto cambiar el sistema actual por un modelo que combine las decisiones tomadas por mayoría con un uso «moderado y modulable» del derecho a veto.

Todas estas peticiones tiene un largo camino por recorrer antes de que se logren materializar, sobre todo porque necesitan tramitarse entre aquellos mismos que se espera que se opongan. En esta versión de la Asamblea General, el secretario de la ONU, António Guterres, volvió a pedir que se convoquen esos apoyos para los cambios. En sus palabras, «el mundo ha cambiado. Nuestras instituciones, no», expresó. Guterres aseguró que las naciones no podrán abordar eficazmente los problemas tal y como son si las instituciones no reflejan el mundo tal y como es, haciendo referencia no solamente a la guerra en Ucrania, sino a problemas estructurales como el cambio climático. Y como ejemplo de todo lo que está fallando en el planeta, expuso el caso de la ciudad libia de Derna, arrasada hace apenas nueve días por las inundaciones simultáneas que provocaron una gigantesca tormenta y la ruptura de dos presas.

El Consejo de Seguridad tiene 15 países miembro: cinco son permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y diez no permanentes (estos últimos son elegidos por la Asamblea General y ocupan un asiento en el Consejo por un período de dos años). Los miembros son China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique y Suiza.

Desde su creación en 1946, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, su objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales, así como fomentar relaciones de amistad que aumenten la cooperación en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos. Este Consejo de Seguridad es importante porque a diferencia de otros foros de la ONU que únicamente pueden realizar recomendaciones a los Gobiernos, este órgano puede tomar resoluciones que obligan a los miembros, según establece la Carta de las Naciones Unidas.