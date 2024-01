Von der Leyen advierte a Hungría de que no desbloqueará los fondos si no prosiguen las reformas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que Bruselas no desbloqueará más fondos a Hungría mientras Budapest no resuelva sus deficiencias sobre derechos del colectivo LGTBIQ+, libertad académica y derecho al asilo, por los que aún no puede acceder a unos 20.000 millones de euros.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la última cumbre de líderes europeos y la situación en Hungría, Von der Leyen aseguró también que sus comisarios están disponibles para dar más información sobre por qué Bruselas desbloqueó en diciembre 10.000 millones de euros vinculados a la reforma judicial, un área en la que aún no hay suficientes progresos según los eurodiputados.

Para Von der Leyen, no obstante, la liberación de estos fondos se debe a que la legislación aprobada en mayo por el Gobierno de Viktor Orban "refuerza la independencia judicial y limita la posibilidad de interferencias políticas en la judicatura" y responde a varias de las recomendaciones que Bruselas había hecho a Budapest.

"Es lo que pedimos y Hungría cumplió. Los comisarios informaron al Parlamento y están dispuestos a dar más información en cualquier momento", señaló Von der Leyen.

La Eurocámara está ultimando una resolución que se votará mañana jueves en la que plantea llevar a la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el desbloqueo de esos fondos, ya que no coincide en el análisis de que la reforma judicial aprobada es suficiente.

Los eurodiputados también amenazan con "cualquier medida legal y política a su disposición" si el Ejecutivo comunitario sigue desembolsando fondos sin que se cumplan los criterios, un aviso que -según el grupo liberal- puede traducirse en una moción de censura al conjunto de la Comisión, si bien se trata de un paso que llevaría tiempo.

Von der Leyen aseguró, no obstante, que los 20.000 millones que siguen bloqueados permanecerán en ese estado hasta que Hungría vaya cumpliendo las condiciones necesarias.

La ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib, cuyo país preside este primer semestre el Consejo de la UE, aseguró por su parte que el Estado de derecho está en "el centro de su acción política" y avanzó que su país organizará en junio una nueva audiencia a Hungría en el marco del expediente por Estado de derecho a este país que lleva años abierto en la UE.

En última e improbable instancia -ya que requiere unanimidad-, este expediente puede retirar el derecho a voto de Budapest en el Consejo.