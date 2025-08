"Yacía en el suelo sin siquiera usar una bata de hospital": el expresidente surcoreano ha evadido un arresto desnudándose

Los investigadores se encontraron con una resistencia inesperada cuando intentaron ejecutar una nueva orden de arresto contra el expresidente Yoon Suk Yeol en un centro de detención de Seúl. El exmandatario se ha quitado la ropa en una estrategia sin precedentes para desafiar de los procedimientos legales que implican su detención con el objetivo de interrogarlo en el marco de un caso de presunto tráfico de influencias, el cual se suma a la amplia investigación que enfrenta tras su fallido intento de declarar la ley marcial a finales del año pasado.

Por su parte, el fiscal especial Oh Jeong Hee describió la situación como absolutamente inusual, destacando la negativa total del exmandatario a cooperar con las autoridades. La orden de arresto, emitida el 30 de julio y vigente hasta el 7 de agosto, surge tras la incomparecencia de Yoon a una citación previa, donde alegó problemas de salud como excusa, pues según el equipo legal de Yoon, su cliente no ha podido presentarse ante el tribunal ni responder a las preguntas de los investigadores debido a complicaciones de salud. En un comunicado emitido el jueves, habían señalado que Yoon padece afecciones relacionadas con el sistema nervioso cardiovascular y autónomo, además de problemas oculares. Según mencionaron, un hospital, cuya identidad no fue revelada, ha advertido que existe riesgo de pérdida de visión, ya que Yoon no ha recibido atención médica en los últimos tres meses.

Yoon habría hecho uso de sus influencias en beneficio propio y de su esposa

La investigación se centra en acusaciones de abuso de poder relacionadas con su esposa, Kim Keon Hee. Se sostiene que Yoon utilizó su influencia para promocionar la imagen de su cónyuge a través de encuestas manipuladas, empleando al periodista Myung Tae Kyun como intermediario. Asimismo, se enfrenta a una investigación influencia inapropiada en el proceso de nominación electoral del partido en 2022.