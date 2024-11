Zelenski explica por qué con Trump la guerra contra Rusia acabará antes

Incertidumbre y tensión. Son los dos ingredientes que alimentan actualmente las intrigas en las cancillerías europeas después de la victoria de Donald Trump en EEUU, quien ha prometido poner fin a la guerra de Ucrania en 24 horas. Mientras el canciller alemán Olaf Scholz llamó este viernes a Putin para buscar un final a la guerra, el presidente Volodimir Zelenski afirmaba que "la guerra terminará antes" bajo el mandato de Trump, alabando su reciente conversación con el republicano pese al temor de que reduzca el apoyo de Estados Unidos. "No cabe duda de que la guerra terminará antes con las políticas del equipo que va a dirigir la Casa Blanca. Ese es su enfoque, su promesa a su sociedad", declaró Zelenski en una entrevista con el medio de comunicación ucraniano Suspilne.

"La guerra terminará, pero no sabemos la fecha exacta", precisó el líder ucraniano, en cuyo país se piensa que la victoria de Trump puede suponer un duro revés para sus aspiraciones de ganar a Rusia, ya que el presidente electo de EEUU no estaría dispuesto a seguir enviando armas a Kiev en la misma medida que Joe Biden. Zelenski aseguró que tuvo una "interacción constructiva" con Trump en una conversación telefónica que mantuvieron tras la victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses. El presidente electo "escuchó las bases sobre las que nos apoyamos. No oí nada que se oponga a nuestra posición", añadió.

Trump, que ha cuestionado las decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense comprometida para Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022, se ha jactado de que puede poner fin a la guerra en un día, pero sin explicar cómo. El viernes volvió a prometer que trabajará "muy duro con Rusia y Ucrania" porque "esto tiene que acabar".

Ucrania teme que el apoyo estadounidense se debilite, en un momento muy complicado para sus tropas en el frente, o se le imponga un acuerdo que implique concesiones territoriales a Rusia.

Enfado con Scholz

Al mismo tiempoo, Zelenski criticó la llamada del canciller alemán, Olaf Scholz, al mandatario ruso, Vladímir Putin, por considerar que ha abierto "la caja de Pandora". "El canciller Scholz me dijo que tenía previsto llamar a Putin. Su llamada, en mi opinión, abre la caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones y llamadas telefónicas. Son meras palabras", dijo en su tradicional discurso nocturno a la población.

"Y esto es exactamente lo que Putin busca desde hace tiempo. Es fundamental para él debilitar su aislamiento, así como el aislamiento de Rusia, y mantener meras conversaciones que no llevarán a ninguna parte. Lleva décadas haciéndolo", enfatizó Zelenski.

El presidente ucraniano sostuvo que esto ha permitido a Rusia evitar cualquier cambio en sus políticas, "lo que en última instancia ha conducido a esta guerra". "Comprendemos todos los retos actuales y sabemos lo que hay que hacer. Y queremos dejarlo claro: no habrá un "Minsk-3", afirmó Zelenski en referencia a los dos Acuerdos de Minsk negociados en su momento con Rusia para poner fin al conflicto en el este de Ucrania que comenzó en 2014.

Aquél conflicto entre rebeldes prorrusos apoyados por el Kremlin y las fuerzas ucranianas en el Donbás quedó solamente congelado hasta que se convirtió en una guerra a gran escala en 2022, hace ya casi mil días. "Necesitamos una paz real", insistió el presidente de Ucrania.

Scholz habló este viernes, por primera vez desde diciembre de 2022, con Putin, ante quien enfatizó por teléfono que "ninguno de los objetivos bélicos" de Rusia se había alcanzado y ante quien instó "a estar dispuesto a entablar negociaciones serias con Ucrania con el objetivo de lograr una paz justa y duradera".

El canciller alemán hizo en este sentido un llamamiento a Putin "para que ponga fin a la guerra de agresión contra Ucrania y retire las tropas". Sin embargo, Putin insistió en que está dispuesto a negociar la paz pero bajo sus condiciones. "La propuesta de Rusia es bien conocida (...). Los posibles acuerdos deben tener en cuenta los intereses de la Federación Rusia en materia de seguridad, partir de la realidad sobre el terreno y, lo más importante, erradicar las causas originarias del conflicto", le informó Putin a Scholz.