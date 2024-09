Test de personalidad: Así de 'limpio' eres según qué parte del cuerpo te lavas antes en la ducha

Un dicho popular asegura que 'la suciedad abriga', pero no siempre tiene por qué llevar razón. Si esta frase ha pasado de generación en generación es precisamente porque quienes la conocían han sido los miembros de la especie humana que han sobrevivido, aunque fuesen más 'sucios' que ahora. Sabemos que durante la Edad Media la gente se lavaba con mucha menos frecuencia que hoy en día, y también que la esperanza de vida era considerablemente más corta.

Por si alguien se lo sigue cuestionando, no, la suciedad nunca es buena compañera, puede favorecer la aparición de cientos de enfermedades y problemas cutáneos. Tomar una ducha y 'lavarse como los gatos', como se suele decir coloquialmente, tampoco es sano. Es decir, que por muchas prisas que se tengan, hay que mantener un mínimo de higiene, y frotar bien las zonas que más limpieza necesiten: detrás de las orejas, el ombligo o entre los dedos de los pies, también.

Gato limpiándose PIXABAY

El lenguaje no verbal, así como la forma en la que una persona resuelve los problemas, son grandes indicadores de la inteligencia y la capacidad resolutiva de cada uno, además de que de ellos se puede extraer gran cantidad de datos. Las palabras pueden ocultar información, pero no tanto los gestos. De algo tan cotidiano como lavarse en la ducha pueden extraerse fácilmente conclusiones sobre el carácter y el nivel de higiene de un individuo.

Test de personalidad: Así de limpio eres según qué te lavas primero

El juego que les presentamos hoy es muy sencillo, deberán hacer un ejercicio de memoria y pensar en cuál es el orden que siguen a la hora de frotarse con jabón cuando toman una ducha. Todas las personas seguimos uno, aunque sea de manera inconsciente, de hecho, es un acto tan automatizado que casi ni le prestamos atención. Así que visualicen bien por qué puntos estratégicos se lavan primero, y pasemos a ver qué tiene esto que decir acerca de su carácter e higiene.

1. Pelo

Es la parte ideal con la que comenzar si se tiene que hacer un lavado en profundidad, especialmente si también debe aplicarse una mascarilla. Si no se ha sudado mucho, los expertos recomiendan que se haga entre dos y tres veces por semana solamente. Demuestra un buen manejo del tiempo y de resolución de problemas. Propio de personalidades metódicas y con la cabeza 'bien estructurada', cumplidoras y confiables.

Una joven se enjabona el pelo en la ducha Pixabay

2. Cara

Si no toca lavarse el pelo ese día, es la zona ideal por la que empezar. Así, podremos llevar un orden de la parte superior a la inferior, y el agua irá ablandando la piel del resto del cuerpo para una mejor limpieza. Suele ser la que practican las personas de carácter resolutivo y con facilidad para concentrarse en una tarea, tienden a mostrar confianza en sí mismas.

3. Axilas

No es la más adecuada, pero mucha gente suele comenzar por aquí cuando se ha sudado bastante y se sienten sucias. Es síntoma de una personalidad impulsiva, aunque también alegre. Curiosamente, los diestros empiezan por la axila izquierda y, los zurdos, por la derecha.

4. Partes íntimas

No tiene mucha lógica que ésta sea la zona que primero se lave, ya que volverá a llenarse de jabón cuando se continúe por arriba. Se ve en personas de carácter distraído y amigable, aunque con dificultades de atención. Muchos dermatólogos recomiendan utilizar un gel de pH neutro para no dañar la delicada piel de estas partes.

5. Pies

No guarda ningún sentido, es como 'empezar la casa por el tejado'. La única excepción es si se ha caminado descalzo por el suelo y las plantas están especialmente sucias. Indica una personalidad poco resolutiva, y se ve en caracteres imaginativos, pero poco realistas, además de algo inestables.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.