Test de personalidad: Descubre cómo de 'masculino' eres según la longitud de tu dedo anular

Varios estudios científicos de las más prestigiosas universidades han descubierto que existe una relación directa entre los niveles hormonales de testosterona a los que se ve expuesto un feto y la longitud del dedo anular de las manos. Pero, contrariamente a lo que mucha gente cree, tanto hombres como mujeres poseer (y necesitan para vivir) la testosterona, solo que los varones la generan en mayores cantidades.

Esta clase de hormona juega un papel importante en el desarrollo de la fuerza muscular, así como del crecimiento del vallo corporal. Pero no solo esto, la testosterona también influye en gran medida en el funcionamiento del cerebro, la estructura neuronal y la aplicación de la lógica al pensamiento, así como en el nivel de impulsividad.

Dependiendo del ratio de testosterona y estrógenos, las personas acaban desarrollando diferentes longitudes en los dedos de sus manos, especialmente en el anular. En el test de hoy, descubriremos qué significa cada largueza digital.

Test de personalidad: Masculinidad según tu dedo anular

En los dedos anulares de las manos se encuentran unos receptores celulares de testosterona, por lo que suelen ser un buen indicador de la cantidad o ratio de esta hormona que posee y genera cada persona en su cuerpo.

Para el juego de hoy, deberán atender a las tres opciones que se les presentan en la imagen a continuación y comprobar cuál encaja más con la forma de los dedos de sus manos, para después pasar a ver qué tiene esto que decir acerca de ustedes.

Test de personalidad dedo anular PINTEREST

Ahora que ya conocen cuál de las tres opciones encaja mejor con sus características físicas, podemos pasar a conocer el significado de cada una de ellas. Esperemos que hayan sido honestos, deben haber comprobado primero la imagen y después los resultados.

1. Dedo anular promedio

Si su dedo meñique llega la misma altura de la marca donde empieza la última falange del anular, es usted una persona con unos niveles de testosterona bastante compensados. Nada fuera de lo común, de hecho, suele ser la más frecuente. Esta clase de fisionomías suelen manifestar un carácter ambivalente, que saben tener un trato amable a la vez que firme. Aunque hacen todo correctamente, no se destacan por nada en especial, son unos 'maestrillos de la vida', capaces de involucrarse en todos los ambientes y situaciones.

2. Dedo anular más corto

Si su dedo meñique supera la altura de la marca donde empieza la última falange del anular, es usted una persona con unos niveles de testosterona más bajos de lo habitual. Realmente esto ni le resta ni le suma 'masculinidad', simplemente favorece que usted actúe de una determinada manera. Las personas con menores niveles hormonales de testosterona suelen ser más empáticas y sosegadas, y sus emociones pesan más que su lógica a la hora de tomar decisiones importantes.

3. Dedo anular más largo

Si su dedo meñique no alcanza siquiera la altura de la marca donde empieza la última falange del anular, es usted una persona con unos niveles de testosterona bastante altos. El carácter que suelen mostrar los individuos con esta fisionomía suele ser más impulsivo y algo agresivo o poco cuidadoso. Tienen mejores reflejos y visión espacial, además de una mayor fortaleza mental, que se refleja en mayor tendencia a una mejor autoestima. Por contra, son menos confiados y algo fríos, primando el razonamiento a los sentimientos, además de que tienden a correr mayores riesgos.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.