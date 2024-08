Test de personalidad: ¿Qué dice sobre tu carácter la forma de tus uñas?

Las uñas crecen más despacio de lo que comúnmente se suele pensar, si no se cortan y se les permite crecer 'salvajes', al final de la vida medirían poco más de tres metros (que ya es bastante). Si no es por algún criterio estérico, lo ideal es cortarlas, limarlas y darles forma todas las semanas, especialmente si se practica algún tipo de deporte, para evitar cualquier clase de riesgo o lesión que pudieran ocasionar.

Actualmente, el 'Récord Guinness' a las uñas más largas del mundo lo sostiene la estadounidense Diana Armstrong, con una longitud combinada de 13,06 metros de distancia, en torno a más de un metro casa una. Diana comenzó a dejárselas crecer después de una depresión que sufrió tras la muerte de una de sus hijas, cuando esta tenía tan solo 16 años.

Pero hoy el foco no estará tanto en la longitud de las uñas, como en su forma. A través de un pequeño test de reconocimiento visual, podrá ver con qué arquetipo de uñas encajan más las suyas y luego comprobar qué tiene esto que decir acerca de su personalidad.

Test de personalidad: ¿Qué tipo de uñas tiene y qué significan?

No por nada siempre se ha dicho aquello de 'las manos son el espejo del alma', ya que al ser la principal herramienta en absolutamente cualquier actividad que realice un ser humano, las huellas del tiempo y los oficios van dejando su marca en las manos, y por supuesto, en las uñas. Tan solo mirando a las uñas de una persona se puede adivinar mucho acerca de su carácter y sus cualidades.

Para el juego de hoy, deberán atender a las ocho opciones que se les presentan en la imagen a continuación y comprobar cuál encaja más con su forma de uñas, para después pasar a ver qué tiene esto que decir acerca de ustedes.

Test personalidad uñas PINTEREST (bioguia.com)

Ahora que ya tiene claro a qué uña se asemeja más la suya, es turno de saber más acerca de la información que esto arroja sobre su personalidad.

1. Uña rectangular y larga

Esa longitud indica algo de despiste o descuido por parte de la persona, aunque que sea tan recta también es indicio de que no se muerde las uñas. Es decir, que probablemente tenga un carácter algo distraído, pero aún así con un fuerte carácter y autocontrol.

2. Uña ancha e irregular

La forma tan poco simétrica y tosca suele ser sinónimo de que esa uña ha sido bastante maltratada, normalmente en la realización de un deporte o de un oficio de carga física. Es una uña más propia de un carácter fuerte y resistente, incluso algo estoico, de personas que se llevan al límite para superarse.

3. Uña circular

Una longitud ungueal tan corta probablemente sea porque esa persona cuando está nerviosa se muerde demasiado las uñas, aunque esa redondez también puede estar matizada por el desgaste contra el papel de dibujo u otros materiales. Indican una personalidad nerviosa e impulsiva, aunque también creativa e imaginativa.

4. Uña ovalada y corta

De una forma irregular porque también se muerde algo las uñas, aunque no tanto. Seguramente se trate de una forma de la uña de una persona que está pasando por un mal momento y por eso está alterada, pero no parece aún tan desgastada. Propio de caracteres sensibles que se encuentran en una etapa de transición, no necesariamente mala, pero sí con muchos cambios importantes.

5. Uña cuadrada

Indica que se ha tenido poco o ningún cuidado al cortarla, las uñas de las manos, al contrario que las de los pies, deben recortarse siguiendo una forma recta. Pareciera de una persona preocupada por llevarlas cortas, pero no de ningún criterio estético. Probablemente sea de personalidad despistada, aunque muy enérgica, quizá algo tosca por falta de sensibilidad.

6. Uña triangular

Solo se puede formar a través de comerse las uñas de forma repetida y durante largos periodos de tiempo. El carácter más nervioso y tendente a pasar más malos ratos dándole vueltas a todo, propio de personas muy cerebrales y exigentes consigo mismas, tanto, que a veces descuidan el cuidado de sus uñas de esta manera.

7. Uña ovalada y lisa

Es la forma ungueal más común, por suerte. No tiene casi indicios de daños ni de mordeduras, por lo que podría decirse de esa persona que es tranquila y afable, consciente de sí misma y de cuanto le rodea. El autocontrol y el autoconocimientos son los primeros pasos a dar hacia una vida más estable y en paz.

8. Uña ovalada, pero irregular

Esta mano ha sufrido lo suyo, aunque no tanto por trabajos físicos como por la descarga sobre las uñas de la energía nerviosa de su propietario. Al igual que la Figura 4, pareciera una forma en transición. Se trata de una uña de una persona que tuvo bastante estabilidad en su vida, pero que algún suceso la ha desbaratado y está pasando por un momento difícil.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.