Test de personalidad: Tu taza favorita sabe más sobre ti de lo que piensas

A mediados del siglo XVIII, cuando fue elegido como miembro de la Académie Française, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, pronunció en su discurso unas palabras que quedarían para la posteridad: "El estilo hace al hombre". Por muy elegante que suene, contradice una fuente de verdades universales como es el refranero español, que nos dice que "el hábito no hace al monje".

Lo cierto es que la realidad es más compleja de explicar que a través de frases erigidas como monolitos inamovibles. Una verdad como un templo, en cambio, podría ser el hecho de que las acciones de una persona determinan su personalidad al mismo tiempo que dan un reflejo de ella: el acto crea costumbre, y por la costumbre se conoce al hombre.

Algo como elegir un tipo de recipiente u otro para servirse un desayuno (sin entrar por el momento en si se llena de café, té o zumo de naranja), que a primera vista pudiera parecer intrascendente, revela grandes rasgos sobre el carácter y la forma de ser de una persona. Por una acción puntual no se puede juzgar a nadie, solo con las costumbres se intuyen aspectos ocultos.

Para el juego de hoy, les pediremos una actividad muy simple: traigan a la mente esa taza favorita con la que suelen tomar el desayuno, esa pieza de la vajilla de la que no podrían deshacerse jamás. Esta taza debe encajar en uno de los seis arquetipos de la personalidad que se asocian con cada clase de porcelana utilizada por las mañanas.

1. Taza plana

Sin dibujos, adornos ni florituras innecesarias. Propio de personalidades demasiado frías, muy concentradas en el uso pragmático de los objetos. Se trata de un estilo minimalista que, aparte de elegante, puede denotar cierta falta de imaginación u originalidad. Utilizada por personas muy productivas, pero algo cuadriculadas mentalmente.

2. Taza con mensajes positivos

'La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú'. Muy típico de personas alejadas por completo del cinismo, que miran la vida siempre por el lado bueno, normalmente a causa de haber superado una experiencia traumática. Esta taza les recuerda todas las mañanas todo el camino que han hecho hasta aquí para lograrlo, y eso les honra.

3. Taza con dibujos

Muchas de ellas provienen de regalos de cumpleaños o 'amigo invisible'. Se ven mucho en personas afables y despreocupadas, además de muy pasionales con aquello que les gusta. En muchas ocasiones, también se caracterizan por una ligera falta de atención, aunque suelen ser muy metódicas para compensarlo.

4. Taza con chistes

Suelen venir también de regalos o compradas en alguna gasolinera. Curiosamente, quienes las utilizan tienden a ser todo lo contrario a lo que prometen, es decir, personas rectas y de gran seriedad. Son comprometidos y valoran mucho el trabajo bien hecho, aunque por las mañanas les gusta contemplar el mundo desde el borde de sus tazas con chascarrillos, de forma irónica.

5. Taza de publicidad o souvenir

Del estilo 'carrera popular' o 'Mi prima estuvo en Benidorm y me trajo este recuerdo'. Suele ser la clase de taza de las personas completamente desacomplejadas y con un gran amor propio. Les importa bien poco lo que algún cínico pueda pensar desde lejos y, sin duda, utilizan las más originales de todas. Tienden a estar muy apegadas a su familia y seres queridos, y valoran por encima de todo la autenticidad.

6. Taza sin asa

Técnicamente no es una taza si no posee algo pasa asirlo, más bien se trata de un vaso de porcelana. Propio de personas a las que les gusta ir a la última, más preocupadas por la estética que por la practicidad. De mentalidad joven e impulsiva, aunque con gran talento para los temas monetarios, normalmente.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.