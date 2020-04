De la Bella anima a la Real Sociedad a pedir la cesión de Pedri

Pese a la apuesta que ha hecho el Barcelona por este centrocampista de 17 años, es toda una incógnita si tendrá una oportunidad en el conjunto azulgrana de cara al siguiente curso. Pedri podría salir en calidad de cedido y, como hemos contado en LAOTRALIGA; Real Sociedad, Betis y Celta de Vigo pretenden ofrecer acomodo en sus filas a este futbolista al que muchos comparan con Iniesta. Sobre el interés del cuadro txuri-urdin ha hablado Alberto de la Bella, ex del equipo donostiarra y compañero ahora de Pedri en la Unión Deportiva Las Palmas.

Alberto de la Bella ha invitado a la Real Sociedad a lanzarse a por Pedri

“Pedri no me ha preguntado por la Real y desconozco si hay interés por él, cuando vuelva a los entrenamientos igual me pregunta por el club”, ha dicho el defensor en Mundo Deportivo. De la Bella ha aprovechado la ocasión para animar a la Real Sociedad a lanzarse a por su cesión: “Es un jugadorazo y tiene un talento espectacular, si la Real está interesada yo les aconsejo que vayan a por él porque es un proyecto que tiene muy buena pinta y sólo tiene 17 años”.

Los rivales de la Real Sociedad en la puja por Pedri

Además del Betis y del Celta de Vigo, el Ajax de Ámsterdam es otro de los equipos que solicitará al Barcelona la cesión de Pedri. No obstante, el gran rival de la Real Sociedad para hacerse con sus servicios sería el conjunto verdiblanco. El Betis ya intentó el fichaje de Pedri antes de que éste terminase firmando con el Barcelona. Además, el equipo andaluz ha acogido en calidad de cedido a Carles Aleñá en sus filas, y compró a medias con el club blaugrana a Emerson de Souza. Las buenas relaciones entre ambos se cristalizaron este verano con el fichaje de Junior Firpo con el Barcelona, un futbolista que podría volver al Betis como cedido un año después tal y como contamos en LAOTRALIGA.