El Real Madrid no pagará más de 40 millones por Ferran Torres

Aunque el conjunto blanco es uno de los equipos mejor posicionados para hacerse con los servicios del extremo de 20 años, el cuadro merengue sabe qué cifra no rebasará por el centrocampista. Ferran Torres termina contrato con el Valencia en 2021 y el Real Madrid tratará de cerrar su fichaje por un precio bastante inferior a los 100 millones que figuran en su cláusula de rescisión.

El Real Madrid podría ofrecer jugadores al Valencia en su oferta por Ferran Torres

Según Ok Diario, el Real Madrid no pagará más de 40 millones de euros por Ferran Torres. En la puja por el valenciano también están Barcelona, Atlético, Juventus, Liverpool, Manchester City, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, lo que podría elevar su precio por encima de dicha cantidad. No obstante, según apuntaba recientemente el prestigioso diario Bild, el Valencia habría tasado en 40 millones de euros a Ferran Torres, lo que da opciones al Real Madrid de cerrar su fichaje. Además, podría incluir en la operación las cesiones de Óscar Rodríguez o de Dani Ceballos. La Juventus, por su parte, también está dispuesta a incluir a Mattia De Sciglio y a Daniele Rugani en la operación con el objetivo de reducir aún más el precio de Ferran Torres.

Cabe señalar que el Valencia debe vender por valor de unos 40 millones antes del 30 de junio, y que traspasar a Ferran Torres o a Carlos Soler es algo a lo que está abocado para poder cuadrar sus cuentas.