Tamara Gorro pregunta a Garay por el sexo en la cuarentena

La esposa del central del Valencia ha contado con la colaboración especial del argentino en su canal de Youtube. Tamara Gorro no se ha cortado a la hora de preguntar a Ezequiel Garay por el sexo tras la cuarentena y éste no se ha cortado a la hora de responder que su pareja tenía la regla cuando él ya estaba listo para mantener relaciones sexuales tras haber vencido al coronavirus.

A Tamara Gorro no le ha gustado que Garay calificase su sexo en cuarentena como “una auténtica mierda”. Entonces tomó la palabra para decir que ella tuvo que tragar con el coronavirus de su marido, su aislamiento, su cuarentena y que, tras abusar de sus juguetes ‘con pilas’, tuvo sexo con él y, después, le bajó la regla.

La proposición ‘indecente’ de Garay a Tamara Gorro para después de la cuarentena

El argentino tenía claro qué iba a hacer con su mujer cuando pudiera estar junto a ella, intenciones que hizo públicas en las redes sociales. Cuando me dejen salir de esta cuarentena no vas a tener casa donde correr”, dijo Ezequiel Garay a Tamara Gorro en uno de sus últimos directos. “¿Quieres decir que vamos a hacer el amor a todas horas?”, le preguntó ella.

El futbolista del Valencia también contó qué es lo que menos le gusta de las redes sociales. “Es muy fácil, lo que más me molesta ahí es la crítica fácil. Hablo en mi sentido, en el de mi mundo que es el fútbol, la crítica fácil es cuando critican algo y no tienen ni idea", señaló Ezequiel Garay. “Pero todo el mundo tiene crítica, la gente critica al peluquero, al frutero...”, argumentó Tamara Gorro. “Pues eso es lo que no me gusta”, zanjó el argentino.