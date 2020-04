El motivo por el que Giuseppe Rossi no fichó por el Barcelona

El delantero de 33 años, que tras entrenarse con el Villarreal puso rumbo a la MLS de la mano del Real Salt Lake, ha recordado sus mejores momentos en el submarino amarillo. Giuseppe Rossi llegó a disputar el pichichi a Messi y a Cristiano Ronaldo, lo que propició que el Barcelona quisiera hacerse con sus servicios tal y como él mismo ha contado.

“Mi última temporada en el Villarreal fue extraordinaria. Tras Messi y Cristiano Ronaldo, estaba yo en el fútbol español. Me llamó el Barcelona. Estaba todo hecho, el contrato estaba preparado. Solo faltaba el acuerdo entre los clubes para el pago. El Villarreal quería una parte fija mayor respecto a los bonus; y el Barcelona, lo contrario. En cuanto el Barça lo supo, cambió de objetivos y no fui allí. No había hablado con nadie de ellos, ni siquiera con Piqué. Cuando llega una oferta de este tipo, ni te lo piensas. Estamos hablando, quizá, del mejor equipo de aquel momento”, ha contado Giuseppe Rossi en CronacheDiSpogliatoio.it.

Giuseppe Rossi, en el once histórico del Villarreal

Futbolistas como el argentino Juan Román Riquelme, el uruguayo Diego Forlán y los españoles y actuales integrantes de la plantilla del Villarreal Santi Cazorla y Pau Torres se encuentran entre los once elegidos a través de las redes sociales por los seguidores del equipo para integrar el once histórico del club.

La alineación estaría formada por el actual portero del equipo, el español Sergio Asenjo, junto a una defensa en la que formarían los argentinos Mateo Musacchio, Gonzalo Rodríguez y Rodolfo Arruabarrena junto al joven español Pau Torres, titular en el actual Villarreal y que ya ha debutado con la selección española

En tareas de contención en el centro del campo se situarían el hispano-brasileño Marcos Senna y el español Bruno Soriano, capitán del equipo, aunque lleva casi tres años lesionado y sin poder jugar, mientras que el internacional español Santi Cazorla y el argentino Juan Román Riquleme serían los futbolistas más creativos.

En la delantera histórica del Villarreal formarían el uruguayo Diego Forlán y el italiano Giuseppe Rossi.