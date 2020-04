El Celta de Vigo tiene 35 millones de euros para cerrar tres fichajes

De lograr la permanencia, el conjunto gallego tratará de retener a varios de sus pilares antes de acudir al mercado en busca de refuerzos. El Celta de Vigo quiere adquirir en propiedad a Rafinha Alcántara y también a Jeison Murillo y a Lucas Olaza.

Según el diario SPORT, tras haber vendido a Lobotka en el mercado invernal por 20 millones de euros, el cuadro celeste dispondrá de 35 para fichar este verano. Entre 15 y 17 millones irán a parar a las arcas del Barcelona, club al que el Celta de Vigo comprará a Rafinha Alcántara. También son 15 los millones que el equipo vigués deberá pagar a la Sampdoria por Jeison Murillo. Más asequible será para el Celta fichar a Lucas Olaza, por el que Boca Juniors pide 4 millones de euros. No obstante, tal y como contamos en LAOTRALIGA, la continuidad de este último se ha complicado según manifestaba recientemente su agente.

“En principio la intención del club es comprar los derechos federativos de Lucas. Luego no tuvimos más contactos sobre la ejecución de la cláusula”, decía Rivero en Radio Cooperativa. Lucas Olaza, por su parte, señalaba en una entrevista para el club: “Ya hace un año y medio que estoy aquí y yo siempre digo que estoy muy bien. Ahora hablar de eso en esta situación es complicado, pero sí que me gustaría seguir porque me tratan muy bien, porque estoy jugando y porque tengo el apoyo de la gente. Espero poder seguir en el Celta”.

Valencia y Betis amenazan la continuidad de Lucas Olaza en el Celta de Vigo

El buen hacer del lateral zurdo de 25 años en el cuadro celeste ha despertado el interés de varios equipos de la Liga Santander. Se haga el Celta de Vigo o no con sus servicios en propiedad, el Valencia y el Betis intentarán el fichaje de Lucas Olaza en verano.