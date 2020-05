David Villa explica su salida del Valencia

El exfutbolista cambió el conjunto che por el Barcelona en 2010. Una década después, David Villa ha explicado por qué dejó el Valencia en la última entrevista que ha concedido.

“El Valencia es un club que adoro y que me dio todo en el fútbol. Yo tenía una cláusula muy alta, que no iba a pagar ningún equipo. La única manera de salir era que un día el club decidiera venderme, y así fue. El Valencia no estaba pasando por un buen momento económico, necesitaban el dinero del traspaso y lo pagó el Barcelona. Hubo muchos rumores durante los cinco años que estuve allí, pero la realidad fue esa. Me fui del Valencia cuando necesitó venderme. Yo estaba muy feliz y contento. Obviamente, tenía aspiraciones profesionales como todo futbolista, pero basadas en el respeto y sabiendo que estaba a gusto en Valencia”, ha dicho el asturiano en Xtra.

David Villa, agradecido al Valencia

En una entrevista para los medios oficiales del club, David Villa hablaba así de su paso por el club de Mestalla: “El Valencia significó una parte muy importante en mi carrera, es el sitio donde más tiempo he pasado, a nivel futbolístico y personal me lo dio todo, estoy muy contento a nivel personal de haber tomado la decisión de llegar allí. Voy a estar siempre agradecido, soy un valencianista más desde la distancia, pero el recuerdo y mi cariño va a perdurar por siempre”.

En otra para la BBC, David Villa dijo que pensó que recalaría en el Arsenal el verano en el que terminó en el Atlético de Madrid: “Estuvimos en muchas reuniones y hubo muchas llamadas. Pensé al noventa por ciento que me iría al Arsenal con Arsene Wenger, pero en ese momento no llegamos a un acuerdo. Llegó el Atlético de Madrid y en tres o cuatro días lo arregló todo. No sé qué hubiera pasado si hubiera firmado con el Arsenal. Estoy muy contento de haber firmado con el Atlético de Madrid, no solo por ganar la Liga, sino por todo. Estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”, ha dicho Villa en la BBC.