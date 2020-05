Alberto Moreno no tiene previsto salir de casa aunque cambie de fase

El lateral del Villarreal, Alberto Moreno, ha asegurado que ahora mismo no piensa “en salir de casa o en volver rápido a la normalidad”, aunque se pase de fase en el estado de alarma en el que vive el país debido a la pandemia del covid-19.

Moreno ha explicado en declaraciones facilitadas por el club que en esta situación se debe ir “poco a poco”, y que la gente debe “tener conciencia de la situación, hacer caso de los recomendaciones e ir con mascarillas”.

Ante este momento de crisis, ha apuntado que espera “que regrese pronto la normalidad, pero hay que ser responsable, no podemos ya salir por pasar de fase y volvernos locos. Todos a la calle, sin mascarilla y en los bares, ahora debemos tener más tranquilidad”.

El futbolista ha explicado que en su situación personal lo tiene muy claro, por lo que por ahora no saldrá. “He hablado con mi mujer y aunque pasemos a la siguiente fase no vamos a salir de casa, ya que me expongo a algo que no quiero tener, y mi mujer está embarazada y no podemos. Eso de salir por salir no lo veo, por lo que pido a la gente que sea responsable, que deben tener cuidado, salir con las mascarillas y, hacer caso”, ha sentenciado.

Ya en lo futbolístico, el jugador ha admitido que tenía ganas “de poder estar entrenando en el campo”, ya que es “muy diferente a trabajar en casa y es mucho mejor” y ha añadido que se agradece la oportunidad de poder “correr con más distancia, poder hacer más cosas, tocar el balón”, que es la forma de poder ir “cogiendo el ritmo necesario”.

“Teníamos ganas de regresar, muchas ganas de poder volver. Ganas de coger la forma y de estar ya trabajando para poder estar lo mejor posible. Es verdad que debíamos trabajar en casa y estar bien, pero no es lo mismo. En casa eran máquinas, gimnasio, y aquí son distancias más largas, puedes correr y lo haces en el césped que nada tiene que ver con el suelo de casa, aquí ya puedes correr más, muchos cambios de dirección, puedes tener contacto con el balón y trabajar mejor”, ha indicado.

El lateral andaluz ha admitido que es “raro no tener contacto”, ya que él es “un tipo que me gusta estar de broma, abrazar a un compañero, me gusta el cachondeo. Pero ahora estamos en una situación nueva y debemos adaptarnos a ello”.

Respecto a esta nueva situación y el regreso a los entrenamientos tras el confinamiento, ha apuntado que es “como una pretemporada normal, ya que hemos estado casi dos meses en casa, y no es lo mismo que trabajar en el campo. Lo bueno es que en dos meses tendremos otra, con lo que nos gustan a los jugadores las pretemporadas”, ha bromeado.

Sobre la vuelta a la competición, ha apuntado que deben “trabajar lo mejor posible para llegar a tope”, ya que van a ser “once finales y va a ser una liga corta”.

“Debemos estudiar bien a los rivales, prepararnos bien y, sobre todo, mirarnos a nosotros y trabajar mucho como equipo. Tenemos un equipo increíble para pelear arriba y bien. Somos un gran bloque y un objetivo claro, ya que ahora que entra la séptima plaza, debemos entrar en ella como sea”, ha concluido.