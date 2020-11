Garay y Tamara Gorro dejaron un dinero a Pantoja que no les ha devuelto

Las deudas de la tonadillera están siendo aireadas en televisión. La última, la que contrajo con Ezequiel Garay y con su mujer, Tamara Gorro, cuando el central militaba en el Valencia. Isabel Pantoja pidió dinero a personas conocidas y anónimas y la pareja tuvo a bien prestar medio millón de euros a la cantante.

“Kiko Rivera, que sepas que cuando tu madre pidió un adelanto de un alquiler durante cinco años y que ese dinero se entregó a la Audiencia de Málaga. También te digo que a la mujer de Sevilla no le pidió 100.000 euros, le pidió 300.000. Esta pobre mujer lo que tiene es un quiosco de prensa”, comenzó diciendo María Patiño en Sálvame.

Ni Garay y ni Tamara Gorro van a hacer pública la deuda de Isabel Pantoja

Haciendo alusión a Ezequiel Garay, la periodista añadió. “Tamara Gorro le dejó dinero junto a su marido y no se lo ha devuelto”. “De esto Tamara no quiere hablar públicamente. El marido de Tamara le dejó dinero pero no sé la cantidad. Yo una vez le pregunté y me dijo que era una cuestión privada, no me lo quiso confirmar ni desmentir pero yo lo sé”, señalaba Tamara Gorro.

Sobre la relación que une a Isabel Pantoja con Ezequiel Garay, la periodista agregaba: “Tamara Gorro es muy amiga de Kiko Rivera y a través del hijo lo hablaron”.

Maradona pidió un vis a vis para ver a Isabel Pantoja en la cárcel

Tras el fallecimiento del astro argentino están saliendo a la luz muchas anécdotas de éste con diferentes personalidades de nuestro país. Una de las más sorprendentes es que Diego Armando Maradona solicitó un vis a vis para visitar a Isabel Pantoja cuando ésta estuvo en la cárcel.

Y es que, durante su etapa en el Barcelona, el ‘Pelusa’ entabló una gran amistad con Paquirri, que por aquel entonces ya era el marido de la tonadillera. Al descubrir a Isabel Pantoja, Diego Armando Maradona empezó a sentir predilección por su voz, motivo por el que quiso transmitir a esta su cariño cuando estuvo en prisión. Sin embargo, la Justicia no le concedió dicho vis a vis.