El Sevilla anuncia que realizará una gran venta

José María Cruz, director general del conjunto hispalense, ha avanzado que el club hará caja por una de sus estrellas el próximo verano. Lucas Ocampos, Diego Carlos o Jules Koundé, por el que el Sevilla rechazó 55 millones de euros del Manchester City, serían los jugadores del equipo andaluz con más pretendientes.

Ver también La Otra Liga .El Manchester City intenta ahora sacar a Diego Carlos del Sevilla

“La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”, ha comenzado diciendo José María Cruz en Canal Sur Radio.

El director general del Sevilla ha vuelto a reiterar su decisión de no renovar a Jules Koundé, que tiene una cláusula de 90 millones de euros: “Mi opinión personal no tiene porque ser acertada. El futbolista acaba de empezar su contrato, tiene una buena retribución y ha costado 20 millones, y además tiene una cláusula de rescisión elevada, que no habría clubes dispuestos a pagar más de lo que marca dicha cláusula”.

El Sevilla podría aprovechar esta gran venta para seguir creciendo

José María Cruz también ha hablado de los planes futuros del Sevilla: “Hemos tenido que ralentizar algunos proyectos, pero no los hemos abandonados, ni muchísimo menos. Tenemos algunos muy, muy ilusionantes que nos van a permitir un segundo impulso de crecimiento y acercarnos a los grandes para competir en igualdad. Tenemos muchísima ilusión en el proyecto de I+D, en reforzar la estructura interna... Estamos con otro que no queremos desvelar. También en la expansión internacional, que no pasa por comprar equipos, y sí en lograr alianzas estratégicas”.