Mono Burgos reconoce que tuvo una oferta para entrenar en Primera

El técnico argentino dejó el Atlético de Madrid en verano para poder cumplir su sueño de ser primer entrenador. Precisamente, estando en el conjunto rojiblanco, el Mono Burgos recibió una oferta para hacerse cargo de un equipo de Primera División. Pese a ello, declinó dicha propuesta para no hacer un feo al cuadro colchonero tal y como ha reconocido en la última entrevista que ha concedido.

“Lo más simple era quedarse con Simeone. Pero me conozco los campos de Tercera Regional, Segunda B, Segunda, Primera. Tengo un bagaje de situaciones y he pasado por todas las divisiones. Hay una experiencia. No quería hacer un feo al Atlético, pero tenía una oferta de un equipo de Primera y decidí esperarme. Nunca vi una despedida”, ha dicho Mono Burgos en el diario AS.

Mono Burgos ha estado cerca de entrenar al Real Zarafoza

El argentino, que ha sido relacionado con el Real Zaragoza recientemente, ha admitido también que en verano negoció con el equipo maño: “Estuvimos cerca. Hubo reuniones y era interesante por la entidad, aunque luego no llegamos a una finalización. Todas estas reuniones son importantes. Pero lo principal es que estamos preparados”.

Mono Burgos ha aprovechado la ocasión para subrayar que su relación con Simeone es buena pese a que profesionalmente han separado sus caminos: “Acabé muy bien. He comido más con él que con mi familia. Yo llamo cuando va mal que es lo que hacen los amigos”. Cuestionado por cómo hubiera sido un posible tándem entre él y Zidane, ha señalado: “Es difícil, pero uno siempre tiene momentos. Lo que he visto de Zidane es que siempre habla bien y le tengo un gran respeto porque es un ganador. Le admiro tanto a él como al resto de entrenadores”.