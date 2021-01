El Eibar presenta una oferta por Jorrit Hendrix

El centrocampista de 25 años del PSV podría abandonar Holanda para convertirse en el primer refuerzo del cuadro armero. El Eibar ya ha presentado una primera oferta por Jorrit Hendrix y espera poder cerrar su fichaje en los próximos días.

Así lo asegura TMW, que señala que aunque el mediocentro ha disputado 14 encuentros en el presente curso, sólo en 6 ha sido titular. Así pues, el PSV podría estar abierto a desprenderse de un Jorrit Hendrix que vería con buenos ojos poder recalar en LaLiga Santander de la mano del Eibar. El conjunto vasco, por su parte, se haría con un polivalente futbolista que también puede ejercer como central.

Jorrit Hendrix y las posibles bajas del Eibar

Si bien se habló de la posibilidad de que el cuadro armero solicitase al Barcelona la cesión de Carles Aleñá, éste ha recalado finalmente en el Getafe. En Ipurua sólo se habla de la posible llegada de Jorrit Hendrix y los esfuerzos están centrados en no perder a jugadores importantes en el mercado invernal. Especialmente al Eibar no le gustaría perder a Marko Dmitrovic, que termina contrato al final del presente curso y ya es libre para negociar con otros clubes. No obstante, ya se ha dicho que está en “conversaciones avanzadas con un equipo sevillano”, que podría ser el Sevilla aunque su identidad se desconoce. En principio Dmitrovic terminará la temporada con el Eibar pero el club no descarta que lleguen ofertas por él en el mes de enero.