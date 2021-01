Ighalo podría regresar a LaLiga de la mano del Betis

La puja que ha desatado Tonny Sanabria en la Serie A hace que el conjunto verdiblanco, que a priori no tiene previsto reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada, peine el mercado en busca de un nuevo delantero. Una opción que gusta en el Betis es la de Ighalo, aunque su llegada parece complicada. Y es que el ex del Granada puso en su día rumbo a China a cambio de un suculento salario.

Inédito en el presente curso con el Manchester United, donde Ighalo llegó hace un año en calidad de cedido, el Betis podría ofrecerle acomodo según Estadio Deportivo. Eso sí, el Shanghai Greenland Shenhua, club al que pertenece, debería aceptar hacerse cargo de gran parte de su ficha.

Ighalo y las alternativas que maneja el Betis a Sanabria

Tonny Sanabria ya ha dado el sí al Bolonia, que le ha tentado con un suculento salario de un millón de euros por temporada. Pese a esto no forzará su salida del Betis, por lo que el equipo italiano deberá alcanzar ahora un acuerdo con el conjunto verdiblanco. Esto es algo que pretende evitar el Torino, que también quiere al delantero de 24 años. Para ello ha ofrecido al Betis como recambio a un viejo conocido de LaLiga Santander como Simone Zaza. El Torino está intentado usar al ex del Valencia como moneda de cambio si no por Tonny Sanabria, por Pavoltetti, que también es otra de las opciones que maneja el Betis para reforzar su delantera además de la de Ighalo.