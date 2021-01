El Manchester United mira a la Real Sociedad con vistas a reforzar su zaga

La gran temporada del cuadro txuri-urdin ha puesto en el escaparate a varios equipos del conjunto donostiarra. Uno de ellos es Robin Le Normand, central de 24 años de la Real Sociedad en el que piensa el Manchester United para reforzar su zaga.

No es el primer defensa de LaLiga que ha sido relacionado con el club inglés. El Manchester United tiene entre sus prioridades incorporar a un central a su plantilla y ha valorado fichar a Pau Torres, a Jules Koundé y también a Diego Carlos. El más asequible de todos ellos es Pau Torres, al que sacar del Villarreal cuesta 65 millones de euros, cifra que no estaría dispuesto a alcanzar. No obstante, éste parece muy cerca del Real Madrid. Tampoco parecen viables, por su precio, Jules Koundé ni Diego Carlos, la cláusula del primero es de 90 millones y la del segundo de 75. Precisamente 75 es lo que cuesta sacar a Robin Le Normand, aún así el Manchester United confía en que la Real Sociedad acepte negociar por un precio inferior según Mundo Deportivo.

El Manchester United quiere a Robin Le Normand y la Juventus a Willian José

El delantero de 29 años ha sido una opción para el Atlético de Madrid, que finalmente se ha decantado por Moussa Dembelé, y también para el Olympique de Lyon, que ha firmado a Slimani como recambio del francés. La Real Sociedad, por su parte, se ha mostrado abierta a desprenderse de Willian José, algo que ha animado a la Juventus a sumarse a la puja por él.