Tras rechazar al Levante, Simone Zaza es ofrecido al Betis

Tonny Sanabria ya ha dado el sí al Bolonia, que le ha tentado con un suculento salario de un millón de euros por temporada. Pese a esto no forzará su salida del Betis, por lo que el equipo italiano deberá alcanzar ahora un acuerdo con el conjunto verdiblanco. Esto es algo que pretende evitar el Torino, que también quiere al delantero de 24 años. Para ello ha ofrecido al Betis como recambio a un viejo conocido de LaLiga Santander como Simone Zaza.

Simone Zaza y Pavoletti, opciones para la delantera del Betis

Así lo asegura La Stampa, que señala que el club de las Trece Barras necesitaría liquidez y no un nuevo atacante. Habrá que ver si este ofrecimiento hace cambiar al Betis de idea. En lo que respecta a Simone Zaza, ex del Valencia, ha sido tentado para regresar a LaLiga Santander de la mano del Levante, aunque ha descartado dicha opción. El Bolonia, por su parte, quiere usarle como moneda de cambio, si no por Tonny Sanabria, por Pavoltetti, que también es objetivo del Betis.

En caso de desprenderse de Tonny Sanabria, el equipo andaluz pensaba en el delantero de 32 años como recambio. Se trata de una opción muy interesante para el Betis ya que, con 1,88 de estatura es un gran dominador del juego aéreo. Cabe señalar que la primera opción del Betis para apuntalar su delantera ha sido Cucho Hernández, aunque no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Getafe para que pusiera punto y final a la cesión del colombiano. Para ello, ofreció a Sidnei, un intercambio que en ningún caso contempló el conjunto azulón.