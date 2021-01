La Real Sociedad piensa en Vicente Guaita para reforzar su portería

La lesión de Miguel Ángel Moyá ha llevado al cuadro txuri-urdín ha interesarse por el ex del Valencia y del Getafe, que termina contrato con el Crystal Palace al final del presente curso. Dado que su fichaje resultaría, la Real Sociedad se plantea lanzarse a por Vicente Guaita, por el que también podría esperar hasta verano para hacerse con sus servicios a coste cero.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que otros dos equipos de LaLiga también están tras los pasos de este portero de 34 años. En el caso de la Real Sociedad, Loren ya intentó el fichaje de Vicente Guaita en el pasado, por lo que nuevamente se le abran las puertas del conjunto donostiarra. ¿Terminará recalando en Anoeta?

La Real Sociedad se debate entre fichar a Vicente Guaita o renovar a Moyá

El guardameta de 36 años termina contrato al final del presente curso y entre sus planes no está la retirada. Miguel Ángel Moyá quiere seguir en activo y le gustaría continuar en la Real Sociedad pese a estar actualmente a la sombra de Álex Remiro. Cuestionado por la confianza de su entrenador, dijo recientemente: “No me ha prometido que vaya a jugar más partidos. Y creo que hace bien. Imanol va por sensaciones. Ya me dijo que estuve a punto de jugar algún que otro partido, pero que Remiro estaba bien. Imanol hace las alineaciones para ganar. Mi deseo es que esta no sea mi última temporada, y si no lo es, y encima es en la Real, pues mucho mejor. Tengo la ilusión de seguir, aportar en todo lo que sea posible, y jugar. Estoy con ganas”.