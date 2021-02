El Ajax se lanzará a por Jasper Cillessen tras la sanción a Onana

El guardameta de 31 años del Valencia podría abandonar el conjunto che para regresar al conjunto holandés. Si bien Jasper Cillessen ya fue una opción para el Ajax cuando Onana parecía cerca del Chelsea, ahora que éste ha sido sancionado 12 meses por dopaje, el ex del Barcelona vuelve a ser una opción por si el recurso presentado por el portero camerunés no prospera.

Aunque Jasper Cillessen encuentra recuperándose de una grave lesión, parece que Jaume Doménech le ha ganado la partida, por lo que el Valencia estaría encantado con la posibilidad de hacer caja por él y liberarse así de su elevada ficha. El holandés, por su parte, se mostraba el pasado mes de diciembre abierto a cambiar de aires: “Es simple, tengo que seguir trabajando duro para estar a punto cuando el entrenador me necesite, pero sinceramente no me veo sentado en el banquillo del Valencia hasta dentro de dos años y medio, cuando termina mi contrato”.

El Valencia pidió el verano pasado 10 millones de euros al Ajax. Sin embargo, tras un año en blanco, podría salir del equipo por una cantidad bastante inferior.

El fichaje de Jasper Cillessen por el Ajax, en mano del TAD

En lo que respecta a André Onana, suspendido 12 meses por un positivo en un control antidopaje, ha asegurado que “todo ha sido fruto de un error humano, al confundir un medicamento que contenía una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) con una simple aspirina”. Por ese motivo ha presentado un recurso ante el TAD, algo de lo que dependerá que el Ajax se lance a por Jasper Cillessen o no.