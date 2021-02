Luis Suárez podría abandonar el Atlético de Madrid en verano

El delantero de 34 años, que este verano abandonó el Barcelona para firmar con el conjunto rojiblanco hasta 2022, se reservó una opción en su contrato que le permitiría desvincularse del cuadro colchonero este verano. De momento, Luis Suárez brilla en las filas del Atlético de Madrid, con el que ha anotado 16 goles en 24 partidos en el presente curso.

Es por ello por lo que el uruguayo, en principio, no se plantea cambiar de aires. Habrá que ver si los buenos números que está cosechando con el Atlético de Madrid animan a algún equipo a tentar a Luis Suárez con un salario desorbitado, lo que podría propiciar su salida del conjunto rojiblanco a coste cero. Aún así el delantero es feliz en España y se siente muy identificado con lo que representa el cuadro colchonero.

Simeone, clave en la continuidad de Luis Suárez en el Atlético de Madrid

Otro de los motivos por el que Luis Suárez no se plantea abandonar el Atlético de Madrid es por la presencia de Simeone en su banquillo. La presencia del técnico argentino ya jugó un papel fundamental a la hora de que recalase en el Wanda Metropolitano en verano. “Es de esos entrenadores que te convence por sus ganas, por su positivismo y por todo lo que sabe de esto. Me baso más en el convencimiento del entrenador a la hora de hablarte que en el estilo de juego. Simeone es un entrenador que te llega y te motiva. No me gustaría ser entrenador, se sufre mucho y además no puedes tener contento a todo el mundo”, decía recientemente al ser cuestionado sobre él.