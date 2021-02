Renato Tapia responde al interés de Atlético, Sevilla, Juventus y PSG

Pese a los rumores que le sitúan en la órbita de Atlético de Madrid, Sevilla, Juventus y PSG, el internacional peruano Renato Tapia aseguró estar “enfocado” en el Celta de Vigo, aunque no esconde su ambición y confía en que su buen momento le ayude a dar “un paso adelante” en su carrera futbolística.

El mediocentro, indiscutible tanto para Óscar García Junyent en el arranque del curso como ahora para Eduardo Coudet, se siente “muy halagado” de que se reconozca su “esfuerzo”.

“Defensivamente se nota mucho y eso me motiva. Me da mucha alegría y ánimo para seguir haciendo las cosas de la mejor manera y poder, si todo sale bien, dar un paso más adelante futbolísticamente”, afirmó el exfutbolista del Feyenoord, que cumple su primera temporada en LaLiga Santander.

En las últimas semanas su nombre ha sido vinculado a algunos de los clubes más importantes de Europa como el Atlético de Madrid, el Juventus, el Sevilla o el París Saint Germain.

“Estoy tranquilo. Lo he visto, pero ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”, explicó en una entrevista en Directo TV Perú.

Tapia apunta a la “perseverancia” como el secreto de su éxito, y no esconde que su “paciencia” para aguantar los últimos meses sin minutos en el conjunto holandés le han dado “la razón” porque acertó fichando por el Celta.

“Llegar aquí no es una casualidad, sino el trabajo de muchos años”, insistió el peruano, al que muchos ya comparan con el madridista Casemiro: “Somos jugadores parecidos. Al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo”.

Tapia es el jugador con más minutos de la plantilla celeste, además del mejor recuperador de LaLiga, en lo que ha influido la llegada del argentino Coudet al banquillo de Balaídos porque “me ha potenciado mucho, me exigen porque saben lo que puedo dar”.